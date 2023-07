NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Per cause e dinamiche ancora da chiarire, nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, una bambina di 7 mesi ha ingerito dell’acqua mentre si trovava con i genitori nella piccola piscina del giardino di casa, non riuscendo più a respirare.

I genitori l’hanno immediatamente portata all’ospedale Andosilla, ma le condizioni della piccola sono apparse subito molto gravi, per cui è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove si trova tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.