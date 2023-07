NewTuscia – VITERBO – Vetro o non vetro, risultati positivi per i primi mesi di monitoraggio della campagna di sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata lanciata lo scorso marzo. Lo comunica la sindaca Chiara Frontini a seguito dei dati registrati e forniti da Viterbo Ambiente. “Numeri alla mano – spiega la prima cittadina, con delega a interim alle politiche per l’ambiente – a giugno 2022 i chilogrammi di vetro raccolti erano 191.680. A giugno di quest’anno i chilogrammi di vetro raccolti sono 204.330. Ben 12.650 chilogrammi in più, pari a un + 6,6%. Dati che confermano il trend in crescita già registrato nel mese di maggio, con un + 7% rispetto al 2022. Non solo. Di pari passo abbiamo anche una netta diminuzione della frazione “estranea”, che da 4 passa a 1,2%. Risultati incoraggianti che ci spingono a promuovere ulteriormente la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Viterbo insieme a Viterbo Ambiente, Anci, in stretta sinergia con CoReVe, il consorzio recupero vetro”. “Il vetro – ricorda la consigliera delegata alle piccole cose Maria Rita De Alexandris, che ha collaborato fattivamente all’organizzazione dell’iniziativa – è un materiale riciclabile in eterno e grazie a una corretta raccolta differenziata rinasce con forme e destinazioni d’uso identiche a quelle delle “vite precedenti”, senza alcuna perdita di materia o scadimento qualitativo. Tutto questo significa inoltre tutelare l’ambiente, ridurre i costi per la collettività e rafforzare il concetto di economia circolare”.

Infine, qualche informazione utile per evitare errati conferimenti e soprattutto abbattere ulteriormente la percentuale di frazione estranea. Come indicato nel materiale informativo, oggetto della campagna di sensibilizzazione, piatti, bicchieri, tazzine, vetri di finestre e mensole non vanno gettati nel cassonetto del vetro, ma in quello del secco residuo (cosiddetto rifiuto indifferenziato). Solo bottiglie e vasetti in vetro vanno gettati nel cassonetto del vetro, senza utilizzare sacchi in plastica. Massima attenzione ai “falsi amici” degli imballaggi in vetro: lampade e lampadine, specchi, cristalli, neon, monitor di tv e pc, vetro borosilicato, mensole e finestre in vetro, manufatti in vetro, ceramica e porcellana non vanno gettati nel cassonetto degli imballaggi in vetro.