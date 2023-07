NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Parte con successo Estate a San Lorenzo, rassegna estiva di musica e teatro ideata dall’amministrazione comunale. Ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico, infatti, la prima serata della manifestazione che si è tenuta ieri sera a Largo Campo della Fiera in cui Chiara Bonome, Chiara David, Federico Maria Galante e Arianna Ninchi hanno portato in scena “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre”, che prende spunto dall’omonimo libro di Marilù Oliva (uscito per i tipi di Solferino), con un’intensa rilettura al femminile dell’Odissea, dedicata alle donne che hanno accompagnato il viaggio di Ulisse alla ricerca della patria interiore.

Sulla scorta dell’ottimo risultato del primo appuntamento, la kermesse prosegue questa sera, alle 21.30, in piazza Europa con il Djset di Mauro Vecchi. Un giro intorno al mondo della musica in cui rare grooves, suoni tropicali ed elettronici si fondono in un’unica serata per un’esperienza artistica di grande qualità.

Comune di San Lorenzo Nuovo