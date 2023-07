NewTuscia – TARQUINIA – Saranno in mostra a Marina Velca, presso Casa Annesi in Via dei Patilna 183 (Pian di Spille), una selezione di creazioni della fiber and textile artist Patrizia Polese.

L’esposizione a ingresso libero, dal titolo “Oltre il filo altri tratti”, sarà visitabile solo sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 (dalle 18.00 alle 20.30).

Ad organizzare l’evento è l’Associazione Culturale “Tentativi d’Arte Ns”.

Nel giardino di Marina Velca troverete foglie realizzate dall’artista utilizzando fili di vari colori, ispirate alla natura, al paesaggio dei dintorni della propria casa.

Troverete anche lavori in rame, dove l’ossidazione utilizzata per colorare il materiale adoperato in queste opere evolve nel tempo, così come il confine delle barene (barriere lagunari) muta sotto l’influenza della marea. Con questi lavori Patrizia vuole rappresentare il concetto di una bellezza dinamica, in evoluzione, la cui sensazione ha percepito durante le passeggiate nelle zone lagunari non molto distanti da Treviso, dove attualmente risiede.

Troverete inoltre disegni su pannelli in legno. L’ispirazione per queste particolari creazioni dell’artista deriva dal ricordo dei sogni, dalla esplorazione dell’inconscio e dalla percezione di emozioni non ancora vissute e di altre più famigliari. In queste opere, Patrizia Polese utilizza la matita per rappresentare gli intrecci che si trovano nella sua anima.