NewTuscia – LADISPOLI .- Da diversi fine settimana la pressione dell’acqua in molte zone di Ladispoli è così bassa da rendere impossibile anche fare una semplice doccia.

E con l’avanzare della stagione estiva è facile supporre che la situazione non può che peggiorare.

Riteniamo che l’amministrazione Grando, debba uscire dal torpore estivo e protestare, formalmente e con forza, per il trattamento che Acea sta riservando ai cittadini di Ladispoli e agli ospiti estivi.

Noi faremo la nostra parte denunciando questa inaccettabile situazione alla Regione Lazio, ad Arera e al prefetto di Roma.

Acea deve capire che non sta a Ladispoli solo per riscuotere le bollette…… per giunta salate.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”