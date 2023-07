mercoledi presentazione dei risultati della prima cmpagna di scavi

NEWTUSCIA/UMBRIA – FICULLE – (Riccardo Frezza) – Domani aprirà al pubblico l’area degli scavi della villa imperiale di Claudio Tiberio Termodonte, rinvenuta recentemente a Pian di Mealla, a ridosso del fiume Chiani. L’iniziativa fa parte della valorizzazione degli importanti reperti archeologici rinvenuti nel corso della campagna di scavo che sta eseguendo un team di ricercatori e studenti della University of Oklahoma diretta dall’archeologa Susan Alcock, coadiuvata da Joey Williams, con il coordinamento progettuale del prof. Claudio Bizzarri.

Sempre a Ficulle mercoledì 19 luglio alle ore 21:00, presso il teatro comunale “San Lorenzo”, saranno presentati i risultati della prima campagna di scavo, una delle tre già progettate per il triennio periodo 2023-2025.

Della villa si erano rinvenute le prime tracce nell’Ottocento, epoca in cui furono recuperate alcune iscrizioni ed elementi decorativi in marmo insieme ad un impluvium. Secondo gli esperti l’insediamento è di epoca imperiale e sorgeva lungo il Chiani, per l’importanza che esso rivestiva a quei tempi essendo navigabile per lunghi tratti.

(Riccardo frezza 17.07.2023)