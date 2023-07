NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – È Giacomo De Fabritiis Classe ’95 per 193 cm a disposizione della corte di coach Grezio!

Il forte schiacciatore romano approda a Civita Castellana dopo aver trascorso gli ultimi 3 anni alla Roma Volley Club, due dei quali in A3!

“Ho scelto Civita Castellana per la sua storia sportiva ammirabile nel mondo della pallavolo e per la serietà che la contraddistingue, penso che ci siano poche società al momento nel Lazio degne di fiducia come questa.” – queste le prime parole di Giacomo da rossoblù – “Non vedo l’ora di mettermi alla prova e di lavorare sodo per raggiungere nuovi traguardi insieme e credo che l’ambiente di Civita Castellana sia l’ideale per questo e per il mio percorso di miglioramento personale e professionale, grazie all’atmosfera stimolante che ho sempre percepito da avversario. Sono ansioso di incontrare i nuovi compagni di squadra e sono sicuro che insieme potremmo raggiungere grandi risultati e fare felici i nostri tifosi.”