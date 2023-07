NewTuscia – VITERBO – Al via il progetto Pulita è Bella preannunciato recentemente dall’amministrazione comunale. Da lunedì 17 luglio attenzione ai divieti di sosta permanenti che verranno collocati in molte vie cittadine per consentire la pulizia settimanale delle strade. Si inizia con via della Palazzina, via di Prato Giardino, via Chigi, via S. Antonio, viale Bruno Buozzi, via e largo Monte Cervino, via IV Novembre, via Tommaso Carletti. L’apposizione dei divieti andrà avanti fino a Ferragosto. Lungo le strade interessate da tale intervento sarà posizionata l’apposita cartellonistica con riportato il nome dell’iniziativa “Viterbo Bella – Una città pulita è una città migliore”.

“Questa misura – spiega la sindaca Chiara Frontini – in vigore già in molti comuni italiani, è un passo necessario per migliorare la pulizia della nostra città. Lo scorso gennaio abbiamo richiesto a Viterbo Ambiente di attivare questa azione, che era prevista come offerta migliorativa del contratto esistente, ma finora mai attivata. Sarà importante la collaborazione dei cittadini, affinché parcheggino l’auto in aree alternative rispetto a quelle interessate dagli interventi di pulizia nei giorni indicati nella segnaletica. Una collaborazione che servirà a evitare sanzioni e rimozioni. Implementare il sistema di pulizia e ottenere una città più bella e ordinata è una priorità, siamo a lavoro passo dopo passo per arrivare, con i tempi necessari, a migliorare il decoro urbano”.

I divieti di sosta, validi per tutte le categorie di veicoli, saranno attivi bisettimanalmente, secondo un programma stabilito, indicato sui cartelli stradali. Sugli stessi cartelli saranno riportati dettagliatamente tutti gli orari e i tratti di strada interessati.