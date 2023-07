NewTuscia – TUSCANIA – Il Luogotenente Carica Speciale Enrico FERRETTI, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Tuscania, ha svolto oggi il suo ultimo giorno di servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Arruolato giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri nel 1982, all’età di 19 anni, in qualità di Carabiniere con prima destinazione proprio la Stazione CC di Tuscania. Nel 1984, dopo aver vinto il concorso quale sottufficiale, è stato impiegato alla Scuola Sottufficiali di Firenze, poi alla Compagnia CC di Montalcino (SI) ed infine, dall’anno 2006, è ritornato alla Compagnia Carabinieri di Tuscania, in qualità Comandante del Nucleo Comando.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, di medaglia mauriziana, di medaglia d’oro al merito di lungo comando, di croce d’oro con stelletta per 40 anni di servizio e di Encomio semplice del Comandante della Legione CC Lazio nel 2020, per aver disattivato una bombola di gas lanciata da un balcone su una strada del centro storico di Tuscania da parte di una persona fuori di sé.

Il Luogotenente FERRETTI ha operato sempre con grande professionalità e competenza, risultando un sicuro punto di riferimento per tutti ed interpretando il suo ruolo con equilibrio, autorevolezza ed elevata, incessante motivazione, assumendo il comando della interinale della Compagnia sostituendo quando non presenti i vari comandanti di Compagnia che si sono succeduti negli anni e trovandosi per questo a dover comandare il reparto in emergenza anche in occasioni importanti.

L’augurio che tutti i colleghi gli rivolgono è di un sereno, meritato riposo, a conclusione di una carriera ultra quarantennale.