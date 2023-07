Terzo tempo, cena sotto le stelle domani 16 luglio a via Marconi. L’iniziativa – organizzata nell’ambito del cartellone estivo dell’amministrazione comunale Sogno di una notte d’estate, in collaborazione con la Union Rugby, il Sodalizio Facchini di Santa Rosa, la parrocchia “Sacra Famiglia” con don Luca Scuderi e Paolo Bracaglia, la casa famiglia Piccole Suore della Sacra Famiglia e la Caritas parrocchia Sacra Famiglia – richiede alcuni provvedimenti alla sosta e al traffico veicolare. Con apposita ordinanza emanata dalla polizia locale (n. 524 del 12-7-2023), a partire dalle ore 7,30 è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in largo Marconi. Sempre a partire dalle ore 7,30 sarà vietata la circolazione veicolare in via Marconi, largo Marconi, piazza della Repubblica, via della Sapienza e via Dobici.

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .