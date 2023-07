Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Mercoledì 19 luglio alle ore 18,30 la comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta, concattedrale della diocesi, saluterà il parroco don Maurizio Medici. E’ un evento molto sentito dalla comunità parrocchiale e civica, per i tanti anni di servizio svolto dal settembre 2017, nella parrocchia del Centro storico, ove lascia una significativa esperienza di apostolato specie tra i giovani, rilanciando le attività dell’oratorio e la partecipazione dei ragazzi alla vita della chiesa locale.

Don Maurizio ha offerto alla città la sua passione per la fotografia immortalando tanti momenti di vita comunitaria.

Alla tristezza si associera’ una sincera gratitudine per l’attività che don Maurizio ha svolto in città.

Mercoledi 19 luglio porgeranno il saluto più caloroso a don Maurizio in modo particolare i bambini, i giovani, gli anziani, i malati, tutte le famiglie, le associazioni, la comunità cittadina nella sua interezza.

Sicuramente don MaurMaurizio è stato pastore di tutti, senza eccezione alcuna, come padre, come guida, come fratello, come segno del Signore nelle città degli uomini, in collaborazione fraterna con il parroco di Sant’Antonio in Orte Scalo, don Giovanni Bazenguissa e con tutti i presbiteri che prestano il loro ministero nella città di Orte.

La celebrazione comunitaria di sabato 19 luglio sarà improntata all’invito alla carità reciproca, all’attenzione verso tutti coloro che hanno bisogno di sostegno e incoraggiamento ed alla collaborazione pastorale di tutti i membri della comunità.

Don Maurizio avrà modo di farsi apprezzare nella dimensione di servizio della famiglia parrocchiale nella nuova destinazione in comunione con il vescovo, mons. Marco Salvi, nell’annuncio della parola di Dio, nella celebrazione dei santi misteri e nella testimonianza concreta della carità di Cristo.

Grazie don Maurizio per il bene che hai seminato nella comunità di Orte!