NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Incidenque questa mattina intorno alle 10.00; un trattore e una vettura si sono scontrati al chilometro 136 della Cassia ad Acquapendente.

Sono intervenuti il personale sanitario del 118 per prestare soccorso alla donna alla guida della macchina che fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La Cassia infatti, è rimasta chiusa al traffici per rimuovere i mezzi sulla carreggiata.