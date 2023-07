Beatrice Lo Bue

NewTuscia – SUTRI – Novembre 1917, Monte Grappa, il fronte, orrorifico limbo di vite interrotte, sradicate e catapultate nel macabro mercato della guerra, dove si odia per procura e dove chi ordina e orchestra non paga mai di tasca propria. In quel castigo in cui si altera e si disperde il confine tra vincitori e vinti, ci finiscono anche Oreste (Lorenzo Bombardi), Trionfo (Giovanni Battista Caccia) e Domenico (Luca Ceccarelli). Tentati e poi falliti disertori che si ritrovano difendere una Patria, l’Italia, i cui “confini sublimi e innegabili sono stati disegnati da Dio stesso”.

Domenico, ‘contadino scarpe gro sse e cervello fino’, che dalla fattoria di Bassano Romano si trova ora con il fucile in braccio a intonare “l’Inno a Oberdan”, augurando la morte “all’austriaca gallina”. Possiede la saggezza della semplicità lui, quella tipica di chi è figlio della terra, del lavoro e della fatica. Scrive dalla trincea ai suoi familiari, ai quali chiede di inviargli carta, così rara al fronte, unica e fragile custode di legami, gracile supporto di “dolorosi sensi”, di racconti trafugati nella cappa tossica della prima linea.

Condivide indignazione e paure con Oreste, irresistibile traghettatore di femmine della celebre “riviera del Lago di Vico” che, preoccupato più per l’aspetto del fluente ciuffo che dei pidocchi, attraverso la carta raccomanda ai familiari la giusta manutenzione della sua bicicletta cromata, compagna e garanzia del suo stesso successo. E’ qui che la narrazione de I Guitti si fa psicologia della storia e nella storia: quando il futile e l’ordinario sono invece un rifugio dall’orrore, una sospensione dall’atrocità del reale.

A questo punto, introdotto dal tonante e nervoso rigore (ah se avesse potuto condurlo per le orecchie!) del Comandante (Maurizio Rotella), si unisce ai due il soldato Trionfo. Ladruncolo “per sussistenza” e pizzicato dal superiore a giocare a carte, proviene dall’Antichissima Città di Sutri, dei cui altrettanto antichissimi e radicati difetti, disfunzioni dinamiche si mostra esperto conoscitore. Attivo e all’occorrenza disposto all’espediente, è immune ai pidocchi ma non all’emotività, talvolta tirannica e quindi poco utile sul campo di battaglia (ne sa qualcosa il suo delicato sistema gastrointestinale), oppure paralizzante, quando esposta senza preavviso alla bellezza di una donna. Di nuovo, la carta si fa questa volta depositaria e tutrice di amori (perfino lì), per ora solo abbozzati e tratteggiati nel fango della trincea, sotto il mirino del nemico.

Se i soldati si difendono o offendono col fuoco, gli uomini cercano di continuare a sentirsi tali sui f ogli. Pagine scritte, che come cagionevoli bolle di sapone lungo il filo spinato, conservano a stento lembi di umanità. E mentre quel curioso manipolo schiva colpi, addestra piccioni o bisticcia per il cibo, rimanendo indeciso tra eroismo e codardia, sopraggiungono le donne, le portatrici carniche, i “fiori di roccia”. Protagoniste dietro le quinte, vittime, per troppo tempo, di una vera e propria amnesia storica. Ora non è più finzione ma didattica, e la narrazione riscatto.

Su queste donne faranno affidamento il Comando Militare italiano, il futuro dei soldati e la Patria. Sulle loro schiene, sulle loro gambe si è arrampicata faticosamente la speranza degli uomini. Nelle loro gerle, insieme al peso di lutti, rifornimenti e munizioni, quello del destino del proprio Paese. Tenaci e resilienti come stelle alpine si inerpicavano su sentieri impervi e segreti fino alle prime linee italiane. E la salita si fa metafora di un percorso non solo fisico, ma morale, esistenziale e storico. Donne, figlie, madri e sorelle a cui il delirio bellico ha sottratto tutto. Derubate del futuro ma non della dignità, “definite attraverso il bisogno perverso della guerra” e abbandonate alla paura. E siccome “Dio non misura le forze ma le intenzioni”, da quella paura si genera coraggio e il sacrificio diventa dono di speranza. Così quelle portatrici, sognando la ‘parità’, rimangono umilmente ignare di una già sopraggiunta superiorità.

I colpi degli austriaci non fermano né Maria (Eliana Tonetti) né Rosaria (Giulia Citti), segnate da una sofferenza direttamente proporzionale alla determinazione, che forti della complicità della loro terra , rinfrancano gli spiriti e gli stomaci dei soldati. Non arrestano nemmeno la carità di Suor Luigina (Cinzia Fabrizi), che sfida il fuoco asburgico conduce ndo al sicuro gli orfanelli (Valerio e Chiara Ceccarelli, Valentino Galanti) e prega tanto per le vittime quanto per i carnefici. Non si arrende la dottoressa del campo (Arianna Chiavacci) che accorre, cura, vigila.

I “fiori di roccia” inconsapevolmente beffano orrore e terrore, sono la tregua in cui, per poco, si affaccia la possibilità di un amore per la risoluta Teresa (Silvana Giuliani), concittadina per destino del soldato Trionfo, il quale si pietrifica al solo sguardo della giovane donna, così come un mortale di fronte Gorgone Medusa (secondo la diagnosi del compagno Domenico trattasi invece della “sindrome della vacca a terra”).

La guerra tuttavia ha le sue necessità, non fa sconti né concede deroghe. Domenico, Oreste e Trionfo, dapprima convinti della convenienza salvifica della fuga, fatti prigionieri, sotto minaccia del fucile nemico, inganneranno il crudele Comandante austriaco (Raffaele Ceccarelli).

Riesce così l’ultimo grande bluff di Trionfo che spaccerà una trappola per garanzia di vittoria. Soffocare oggi per far respirare domani, morire per far vivere. I tre ‘disertori di guardia’ non fanno nemmeno in tempo a rendersi conto di essere passati dalla parte degli eroi.

Una performance imponente quella de I Guitti di Sutri che oltre a offrire ironia e comicità, hanno di fatto imposto una riflessione che non lascia spazio all’indifferenza, non più. Un’antropologia locale quella affrescata dalla regia di Raffaele Ceccarelli, che ha saputo innestarsi con la verità storica del romanzo di Ilaria Tuti,“Fiore di roccia” e si fa opera civile, invitando alla celebrazione e alla difesa della memoria collettiva, vero e proprio DNA morale e etico di una nazione, unico lasciapassare per il futuro di quella ‘casa comune’ ultimamente data per scontata, di quella patria, necessariamente “una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor”.