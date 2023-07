NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina ho avuto il piacere e l’onore di partecipare a Roma ai lavori del Consiglio Nazionale di Forza Italia. Da militante del partito, non posso non esprimere soddisfazione per l’elezione all’unanimità di Antonio Tajani come Segretario nazionale di Forza Italia.

Colonna portante del partito, personaggio politico autorevole sia in Italia che all’estero, Antonio Tajani possiede infatti tutte le qualità per poter guidare al meglio Forza Italia. La sua lunga esperienza all’interno delle istituzioni nazionali ed europee è infatti una garanzia non solo per chi fa parte di Forza Italia, ma per tutti quei settori della società che guardano con simpatia ad ambienti politici moderati come il nostro.

Non solo. Tajani è da sempre molto legato alla Tuscia, come ha più volte dimostrato venendoci frequentemente in visita e adoperandosi per risolvere alcune importanti problematiche del nostro territorio. La sua elezione a Segretario Nazionale di Forza Italia è dunque un’ottima notizia per tutta la Provincia di Viterbo.

Forza Italia è saldamente ancorata ai valori e agli ideali del Partito Popolare Europeo, come dimostrato oggi dalla presenza del capogruppo del PPE Manfred Weber ai lavori del consiglio nazionale. Ed è l’unica formazione politica del nostro paese che da 30 anni si batte per un’Italia più moderata, liberale, garantista ed europeista.

Abbiamo una grande responsabilità, sia in Italia che in Europa, e tanto da fare. Al Segretario Tajani giungano dunque i miei migliori auguri di buon lavoro.

15/07/2023