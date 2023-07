Dal 3 al 6 agosto, dalle 20, tra lungomare dei Tirreni e viale delle Sirene, in contemporanea con Sport’n’Roll

NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia Lido ritorna Fermento, il festival dedicato alla birra nelle sue tante declinazioni. Dal 3 al 6 agosto, dalle 20, tra lungomare dei Tirreni e viale delle Sirene, la manifestazione a ingresso libero organizzata dall’associazione Evensound, con la ProLoco e il Comune, in contemporanea con Sport’n’Roll, farà vivere quattro sere estive all’insegna della birra e della musica di qualità. “Fermento è un appuntamento dove i birrai si presentano con il loro stand – affermano dall’associazione Evensound – e sono presenti dietro alle spine per dare informazioni chiare e precise sulla birra che si vuole scegliere da bere”. Saranno cinque i birrifici presenti: si va dal Birrificio Baladin di Piozzo, in provincia di Cuneo, alla viterbese Birra Artigianale Italiana (Bai) della Società Agricola Meonia; dai romani Birrificio Tiber e Resaka Bweing Tribe al Birrificio San Biagio di Nocera Umbra. “Proporranno birre chiare, ambrate, rosse e scure, a cui si aggiungerà la “Special Fermento” prodotta appositamente da un birrificio per la rassegna – proseguono -. Il filo conduttore sarà l’eccellenza, per far vivere un’esperienza unica agli amanti della birra artigianale”. Fermento è fatto di luppolo e malto ma anche di tanta buona musica, con un programma ricco di concerti ad animare le serate. “Abbiamo i nomi degli artisti che saliranno sul palco nella quattro giorni – concludono dall’associazione Evensound -, ma li sveleremo nelle prossime settimane. Siamo però certi fin d’ora che sapranno conquistare il pubblico”. Fermento e Sort’n’Roll daranno il via alle due settimane più attese dell’estate, quelle che portano a Ferragosto e che vedranno anche il Festival Summer Holi 2023, il 13 agosto. Per conoscere gli aggiornamenti di Fermento è possibile seguire le pagine Facebook “Fermento – Festa della birra”.