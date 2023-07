Bivacchi in zone boschive abbandonate, denunciati tre per stupefacenti

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Prosegue incessante la campagna anti spaccio e degrado delle varie zone della città dell’acciaio. Questa volta le zone interessate sono quelle di Cesi e della periferia ternana. Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo congiuntamente al Gruppo Forestale di Terni e con l’ausilio della Compagnia di Terni e del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno proseguito il servizio iniziato ieri, per contrastare lo spaccio nelle zone boschive nei dintorni di Terni.

Durante il controllo, le Forze dell’Ordine hanno smantellato una zona che era stata allestita per bivacco, con tanto di bilancino per la pesatura dello stupefacente da confezionare in dosi e destinato alla vendita.

Nella zona sono stati ritrovati, grazie all’unità cinofila, due panetti di 200 grammi di hashish, che erano stati nascosti nel bosco. La merce rinvenuta è stata ovviamente sequestrata, e l’area del bosco interessata è stata bonificata, opera che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Come ormai è consueto, anche per questa operazione, i residenti sono stati importanti, avendo segnalato ogni movimento risultato utile per le indagini. Controlli eseguiti anche presso l’ex bocciodromo di Via Prampolini in centro a Terni. All’interno dello stabile abbandonato i militari hanno trovato 5 cittadini marocchini, di cui 4 irregolari sul territorio nazionale, trovati in condizioni di degrado e sporcizia.

A seguito di ispezione dei locali nella disponibilità di tre di loro, i militari hanno rinvenuto un panetto del peso di 100 grammi di hashish, motivo per il quale i tre sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di quello stupefacente in concorso. A carico di uno dei tre pendeva anche un rintraccio per l’esecuzione di una condanna a due anni per reati in materia di stupefacenti con pena sospesa che gli è stata notificata. I 4 stranieri, dopo le procedure di rito sono stati accompagnati presso la Questura di Terni dove gli è stato notificato l’Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni.

(Riccardo Frezza 14.07.2023)