La sindaca Frontini: “Tra le nuove zone in cui il Comune potrà fare interventi di manutenzione Santa Lucia, Valle Faul, Acquabianca, Grotticella, Roncone, Ponte dell’Elce e Riello”

NewTuscia – VITERBO – Pubblica illuminazione, il Comune affida 542 punti luce precedentemente presi in carico.

Una procedura recentemente avviata e conclusa dal settore Ambiente, con apposite determine, con le quali si autorizza la City Green Light, azienda responsabile del servizio della pubblica illuminazione per conto del Comune, a gestire, per conto dell’ente, i nuovi punti d’illuminazione, individuati in base a delle priorità. A fornire ulteriori dettagli è la sindaca Chiara Frontini: “Abbiamo messo in atto un piano per risolvere una situazione di disagio molto frequente, che si veniva a creare soprattutto con le nuove lottizzazioni. Ad opere terminate, se non faceva seguito alcun passaggio formale di presa in carico delle opere di urbanizzazione, il Comune non era legittimato a intervenire per il ripristino e per il corretto funzionamento dei punti luce.

Nel dettaglio, si segnala il passaggio al gestore unico City Green Light di alcune importanti aree, tra cui Santa Lucia, Acquabianca, Grotticella, Roncone, Ponte dell’Elce, Riello e Valle Faul. Proseguiremo cercando di sanare quanto prima un “vuoto” di competenze negli anni mai regolamentato”.

“Un passaggio importante che consente al Comune di Viterbo di fornire risposte immediate ai cittadini su eventuali disservizi legati alla pubblica illuminazione e alla sicurezza stradale e pubblica – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris -. L’amministrazione sta lavorando per individuare ulteriori risorse economiche da mettere quanto prima in bilancio, al fine di garantire un puntuale ed efficiente servizio di manutenzione”.