NewTuscia – VITERBO – In occasione della processione in onore della Madonna del Carmelo, in programma domenica 16 luglio in alcune vie e piazze del centro cittadino, il comando di polizia locale ha emanato l’apposita ordinanza (n. 521 dell’11-7-2023) con alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare.

Queste le principali disposizioni:

– dalle ore 18 fino a cessata necessità, divieto di sosta con rimozione forzata in via Cardinal La Fontaine (tratto compreso tra via San Lorenzo e via Annio), via Annio, via Cavour (tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito), piazza del Plebiscito e via San Lorenzo (tratto da piazza del Plebiscito a via Cardinal La Fontaine);

– dalle ore 21 potrebbero verificarsi interruzioni o deviazioni lungo il percorso sopra menzionato, interessato dalla processione.

La solenne processione partirà dalla chiesa del Gonfalone alle ore 21. La venerata Immagine sarà portata dai confratelli dell’Arciconfraternita del Gonfalone, Araldi della Madonna del Carmelo di Viterbo. Il percorso sarà il seguente: via Cardinal La Fontaine (partenza chiesa Gonfalone), via Annio, via Cavour, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine.

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.