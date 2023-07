Attesa per la prima serata in scena stasera, tutto il Borgo in fermento

NEWTUSCIA/UMBRIA – PERUGIA – (Riccardo Frezza) – Tutto pronto per l’apertura della XVI^edizione delle Giornate medioevali, che si apriranno stasera sino a domenica 16 luglio, presso l’incantevole Borgo Medioevake di Poggio di Otricoli. Un piccolo Borgo in fermento, per questa snervante attesa, che stanno vivendo i residenti della frazione oricolana, quasi tutti impegnati in una delle manifestazioni umbre più caratteristiche.

L’associazione Castrum Podii Medii, è un anno che lavora per allestire al meglio questa manifestazione, piena di eventi culturali folcloristici medioevali, dove tutto ritornerà indietro ai tempi del medioevo, a partire dall’allestimento del Borgo, dove tutto vene riambientato ai tempi del Medioevo. Sarà un occasione anche per degustare i piatti tipici locali, sia medioevali che attuali.

Sarà possibile accedere al Castello di Poggio, tramite un servizio bus navetta che partirà dal parcheggio allestito per l’occasione, nella parte bassa della frazione, ossia quella moderna.

Sarà possibile consumare i pasti nei vari puni ristoro, solo dopo aver effettuato il cambio monete, dagli euro alle antiche monete medioevali.

Saranno tere giorni intensi, dove tutti gli organizzatori arriveranno stremati, ma felici di aver reso ancora una volta questo Borgo il centro dell’Umbria, almeno per questi tre giorni di festa.

Il calendario e tutte le info potete consultarle sul sito dell’associazione Castrum Podii Medii www.giornatemedioevali.it

(Riccardo Frezza 14.07.2023)