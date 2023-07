Sara Conti

NewTuscia – OSTIA (ROMA) – Il Porto Turistico di Roma ha ospitato giovedì 6 luglio 2023 il veliero Jancris, partito il 21 giugno da Lerici (Liguria) che ha fatto tappa a Riva di Traiano (Civitavecchia) e Montalto di Castro e, infine, è approdato a Ostia per l’ultima tappa laziale di Bluetour 2023: un viaggio attraverso i porti turistici italiani per narrare la bellezza e la ricchezza del patrimonio costiero. L’imbarcazione sta navigando nel mar Tirreno per promuovere il progetto Italian Blue Route, un itinerario culturale e turistico che ha come obiettivo la valorizzazione del Patrimonio blu e la valorizzazione della risorsa acqua.

La conferenza stampa della terza tappa del Bluetour 2023 si è tenuta al Porto Turistico di Roma, giovedì 6 luglio alle ore 17.00 con un workshop incentrato sul tema della formazione. Italian Blue Route, che ha visto il suo esordio il 27 ottobre 2022 in occasione dell’evento Blue Planet Economy Expoforum, promosso dall’Associazione MAR alla Fiera di Roma, intende portare avanti il suo percorso turistico culturale in una chiave sostenibile per valorizzare le ricchezze del patrimonio dell’acqua, e lo fa insieme a due partner di eccezione attraverso il Bluetour 2023: sono infatti co-organizzatori della rassegna Lega Navale Italiana Delegazione Universitaria Torvergata e l’Associazione Velica Jancris. La valorizzazione del patrimonio marittimo e costiero italiano rappresenta una delle sfide che la blue economy è chiamata a realizzare. In tal senso il progetto interviene sulla consapevolezza delle comunità locali portatrici del patrimonio identitario per sensibilizzare le popolazioni ad un turismo responsabile.

La tappa di giovedì 6 luglio è stata promossa e organizzata dalla DMO H2O Tevere Mare, Associazione senza scopo lucro riconosciuta dalla Regione Lazio, che punta a valorizzare il Patrimonio marittimo romano in tutte le sue declinazioni in un’ottica di turismo responsabile, in collaborazione con il Municipio Roma X, il Porto Turistico di Roma e il Centro di Formazione Professionale di Castel Fusano Alberghiero di Città Metropolitana di Roma, tantissime le autorità e gli esperti presenti a portare un saluto da parte delle istituzioni, degli enti territoriali e dal mondo della formazione.

Il Presidente dell’Associazione MAR Massimo Castellano ha sottolineato la dimensione sociale e culturale dell’itinerario Italian Blue Route: “è un insieme di valori che rappresenta un itinerario culturale e un sistema di marketing territoriale che intende valorizzare attraverso il patrimonio identitario la nostra risorsa più preziosa, l’acqua in tutte le sue declinazioni: parliamo di mare, di fiumi, di fontane, di laghi, tutto il sistema che ruota intorno all’acqua e che ha valenza nazionale e internazionale”.

Piero Orlando, Presidente DMO “H20 TEVERE MARE” e Vicepresidente Fondazione ETS Popoli e Territori ha sottolineato che “organizzare una tappa del Bluetour 2023 al Porto Turistico di Roma Ostia in soli venti giorni, con la partecipazione di numerosi soci, partner e istituzioni, è stato un eccellente risultato, ottenuto grazie al Partenariato della nostra DMO, che dimostra ancora una volta la grande capacità di fare squadra, rete e sistema per il rilancio del settore turistico della nuova Destinazione turistica imperniata sul tema dell’Acqua nel territorio della Città Metropolitana di Roma, del Municipio IX EUR e Municipio X Ostia di Roma Capitale, attraverso la valorizzazione del turismo nautico, fluviale, lungo la Valle del Tevere e la Valle dell’Aniene, e costiero, lungo il Litorale Romano dalla Foce del Tevere, tra Fiumicino e Ostia, fino a Nettuno. L’Italian Blue Route, insieme al Bluetour 2023, ci consentono di rafforzare la proiezione internazionale della nostra DMO e del nostro Partenariato del Programma Terre Rurali d’Europa e Transumanza Unesco”.

Flavia Coccia, Destination Manager DMO “H20 TEVERE MARE” ha precisato che la Blue Route attraverso le sue tappe diventa un’occasione per incentivare l’economia del mare e in particolar modo il turismo nautico: “Noi come DMO abbiamo una visione che deve portare a terra tutto quello che è stato detto fino adesso, il che significa organizzare il prodotto turistico sul territorio. E’ vero che dobbiamo cambiare lo storytelling, è vero che dobbiamo valorizzare, ma se non hai un territorio organizzato per ospitare i turisti tutto è inutile. Facciamo delle cose bellissime, filosoficamente perfette ma noi dobbiamo organizzare il territorio perché questa cosa diventi prodotto turistico e possibilità di fare esperienze sui territori.

Massimo Castellano e Piero Orlando, hanno presentato il workshop incentrato sul riconoscimento della formazione come sfida per le nuove generazioni. Formare nuove figure professionali nel settore del marketing territoriale significa dare valore al territorio e generare competenze che consentano di sviluppare talenti da inserire nel mercato del lavoro. Durante il workshop sono intervenuti istituti impegnati nella formazione dei giovani che hanno espresso il loro interesse per creare figure professionali in grado di supportare aziende e imprese in un’ottica di sviluppo economico e sociale del territorio.

Carmen Bizzarri, Docente Università Europea di Roma e socio della DMO “H2O TEVERE MARE” sottolinea la necessità di: “formare i giovani non solo attenti alla persona, ma anche dargli delle competenze tecnologiche, scientifiche e umanistiche capaci di rispondere alle domande del nostro tempo e del territorio”.

A seguire l’intervento di Monica Bernard, Dirigente Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore “Paolo Baffi” che conferma l’assoluta importanza di ripartire dal territorio: “la scuola alberghiera di Fiumicino è ancorata al territorio e deve rispondere alle esigenze di un territorio di mare e valorizzare le sue risorse e il suo cambiamento enogastronomico. (…) Dobbiamo porre l’accento sulla qualità e quindi sull’istruzione, sulla formazione dei giovani che saranno chiamati a lavorare nel mondo dell’enogastronomia nella blue economy”.

Anche Claudio Senigagliesi, Presidente della Fondazione ITS Servizi alle Imprese, Rappresentante della Fondazione di ITS Agroalimentare Roma e Viterbo e Presidente del Primo Consorzio Nazionale di alta formazione non accademica Italian Innovation For Work ha parlato dell’importanza della formazione e raccontato con molto entusiasmo il ruolo delle Fondazioni ITS presenti in Italia, da sempre attente alla crescita professionale e personale degli studenti: “noi ci siamo resi conto come enti di formazione sia di servizi alle imprese che agroalimentare che essere dentro questo progetto così ambizioso della blue economy sia una grande opportunità attraverso la quale unire un po’ tutte quelle esperienze che il mondo degli ITS Academy possono offrire. (…) Siamo tutti convinti della bellezza e della potenzialità del territorio ma come facciamo a trasferire concretezza? La Regione Lazio ha fatto tanto negli anni passati ma manca oggi la possibilità di coniugare le norme di utilizzo delle risorse pubbliche a disposizione con le necessità espresse dal territorio.”

Fabrizio Fraschetti, Direttore del Centro di Formazione Castel Fusano Alberghiero di Città Metropolitana di Roma, che collabora con Slow Food Roma, con l’Associazione Cibo Futuro e con l’associazione Periferia Iodata, ha ribadito la necessità di fare rete per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio e la promozione delle eccellenze enogastronomiche nella ristorazione, attraverso iniziative, progetti e programmi di collaborazione pubblico e privato, per offrire da un lato agli allievi opportunità di lavoro sempre migliori e dall’altro agli operatori economici personale sempre più qualificato.

Anche Renato Carafa, Presidente Lega Navale Italiana Delegazione Universitaria Tor Vergata si è espresso sul tema della formazione: “Lega Navale nasce per promuovere la cultura del mare, la nostra idea è che il mare sia non solo un luogo per i racchettoni ma un luogo di sviluppo sia per la persona che per le professionalità della persona. Portiamo le scuole in questo luogo affinché tocchino con mano tutto ciò che si può fare intorno al mare.” E proprio le scuole sono state spesso coinvolte dall’Associazione Velica Jancris per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema del mare, come ribadito da Alfredo Jacon, skipper, scrittore e comandante del veliero Jancris.

Un pomeriggio intenso trascorso a definire eventuali scenari possibili per arricchire il mare e tutta la cultura ad esso legata. Sabrina Busato Presidente della FEISCT ha ricordato il valore dell’acqua e il patrimonio blu: “lo spirito dell’Italian Blue Route è quello di voler lavorare sul patrimonio identitario dei territori. Io voglio sottolineare soprattutto la valorizzazione del patrimonio immateriale che spesso viene poco valorizzato.

Tutto quell’insieme di saperi, di valori e di tradizioni che anima i nostri territori è a pieno titolo patrimonio identitario e si aggancia anche alla Convenzione di Faro del Consiglio di Europa che da una titolarità forte ai cittadini che sono protagonisti e devono partecipare. Dare consapevolezza ai territori, se noi siamo consapevoli del nostro patrimonio identitario possiamo valorizzarlo al meglio, e possiamo anche scegliere il tipo di turismo che accogliamo e saremo sicuramente in grado di trasmettere al turista che arriva quello abbiamo nel territorio e accompagnarlo per mano. Si abbattono muri e si creano nuove sinergie.”

La Consigliera Regione Lazio Marietta Tidei ha sottolineato l’importanza della tappa del Bluetour 2023 sul litorale: “abbiamo provato a fare la leggi, ci occupiamo di finanziamenti per fare arrivare le risorse ai territori, e forti di questa consapevolezza abbiamo voluto fare una legge regionale sulla blue economy che abbraccia tanti aspetti, quello della formazione, ma anche l’istituzione della cabina di regia dell’economia del mare. (…) Roma fagocita ed è impossibile competere con Roma, ma proprio grazie ad un turismo che sta cambiando e ad una nuova visione del mondo dovuta al covid, dobbiamo essere bravi a rovesciare la narrazione del territorio”.

Al termine del workshop Carola De Fazio, Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ostia e consigliere nazionale della LNI, e Antonio Caliendo, Assessore al Turismo del Municipio Roma X, hanno ricevuto la bandiera di Italian Blue Route e in chiusura dell’evento sono state annunciate le nuove nomine dei Blue Ambassador dell’Italian Blue Route, di cui sono state insignite varie personalità che si sono contraddistinte per l’impegno e per la valorizzazione della propria comunità locale.

L’evento romano del BLUETOUR 2023, gemellato con Vino X Roma di Excellence Academy The Box, si è concluso con un cooking show con seppia e tellina del Litorale Romano Presidio Slow Food, condotto dallo Chef Andrea Palmieri e organizzato dal Centro di Formazione Castel Fusano Alberghiero di Città Metropolitana di Roma.

Per finire, anche per ringraziare tutti i presenti all’evento, la degustazione delle eccellenze enogastronomiche dell’Etruria Laziale e dell’Agro Romano, con i prodotti offerti dalle aziende del territorio:

Olio EVO Biologico Italiano Tenuta di Castel di Guido – Roma Capitale

Cooperativa Pescatori Ostia Il Cavalluccio Marino (seppie e telline) – Slow Food Roma

Forno Pasticceria Grieco (pane grani antichi, pizza, porchetta Ariccia) – Slow Food Roma

Azienda Agricola Tittarelli (salumi ciauscolo, lonza e coppa romana) – Slow Food Roma

Birrificio Podere 676 (birre artigianali) – Biodistretto Etrusco Romano

Cantina Castello Torre in Pietra (Vermentino, Cesanese) – Biodistretto Etrusco Romano

Azienda Agricola Zorzi (miele di eucalipto, melata di bosco) – Biodistretto Etrusco Romano

Azienda Agricola Mongale (pasta bio) – DOM9

Tenuta di Valleranello (olio EVO biologico) – DOM9

Caseificio De Juliis (formaggi, ricotta, caciottina stagionata nel fieno) – DOM9

Lenci in Darsena (gelato gusto Liburna) – Periferia Iodata

Fantini Caffè (espresso romano)

Consorzio Vini Roma DOC

Queste eccellenze enogastronomiche del territorio della DMO H2O Tevere Mare hanno arricchito la cambusa di bordo dell’imbarcazione Jancris, per essere offerte alle tappe successive del BLUETOUR 2023, una sorta di passaggio di testimone in segno di condivisione della Cambusa di Italian Blue Route.