NewTuscia – VITERBO – Eventi musicali a piazza del Plebiscito questa sera e successivamente il 4 e l’11 agosto, attenzione alla viabilità e alla sosta in alcune vie del centro cittadino. Nelle suddette serate, dalle 19 alle ore 01, divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in via Cavour, nel tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito.

Potranno inoltre essere adottate le seguenti misure di viabilità: dalle ore 21 alle ore 01, divieto di transito a piazza del Plebiscito, via Cavour (tratto da via Annio a piazza del Plebiscito) e via Fontanella di Sant’Angelo; i flussi veicolari provenienti da via Garibaldi/piazza Fontana Grande/via Cavour (primo tratto) saranno deviati su via Annio, e divieto di transito in via Ascenzi, nel senso di marcia piazza dei Caduti, direzione piazza del Plebiscito.

Tali misure di interdizione della circolazione veicolare si intendono derogate, compatibilmente con le contingenti esigenze di tutela della sicurezza della circolazione pedonale, al fine di consentire il transito dei veicoli di soccorso, di emergenza e di polizia, e dei mezzi di igiene urbana.