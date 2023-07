Ha firmato per la stagione 2023- 2024 per il Rugby Civitavecchia: Santoro Yuma

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Prosegue quindi in maniera solida e produttiva il progetto intrapreso da parte del club biancorosso ed entra a fare parte a tutti gli effetti della prima squadra biancorossa Santoro Yuma.

Santoro Yuma: nato a Roma , anno 1997 , alto 1,82 m e peso 86 kg, ruolo trequarti centro/ala, ha giocato dal 2019 al 2023 nella Union Rugby Capitolina campionato di serie A, dal 2016 al 2019 nella Lazio Rugby 1927 in eccellenza e top 12. Nel settore giovanile nel 2013 al 2015 Accademia Nazionale di Roma, nel 2014 convocato per il torneo in Inghilterra a Wellington con la nazionale UNDER 18, convocato per l’Europeo UNDER 18 di rugby a sette, vittoria del torneo delle accademie nazionali, nel 2015 7 tornei con la nazionale maggiore di Rugby a sette, ha partecipato alle fase finali del campionato UNDER 18, convocato per la tourne in Sud Africa con la nazionale UNDER 20, nel 2015 – 2016 Accademia Nazionale Ivan Francescato vincendo il campionato di serie A, nel 2017 ha vinto l’europeo di beach rugby in Russia, Campione nazionale di beach rugby con i belli dentro.

Santoro Yuma giocatore veloce 30 mt in 3,96 sec, dominante uno contro uno, ottima lettura difensiva e finalizzatore, mentalità vincente e positiva soprattutto durante i momenti di difficoltà nelle partite.

Lo aveva preannunciato patron D’Angelo che non si sarebbe fermato nell’allestire un team importante ed ambizioso e così è stato, un altro pezzo nella famosa scacchiera cercata , voluta e realizzata con la visione insieme al Direttore Sportivo Nastasi ed allo staff tecnico-tattico-sportivo per il progetto : ” Evolution Rugby”.

Non ci sarà spazio per il campionato che ci aspetta 2023 – 2024 per divani o poltrone, ma solo seggiolini degli spalti o qualsiasi altro tipo di seduta al Moretti Della Marta.

Ci sarà da assistere a tanto Rugby giocato forse fra i più sorprendenti, pazzi e avvincenti che potessimo desiderare. Mai come il campionato 2023 – 2024 di Rugby a venire sarà capace di offrire risultati cercati, desiderati e voluti dando un quadro generale di entusiasmo e partecipazione che sono le chiavi, per meglio dire, i pezzi della famosa scacchiera, per un grande campionato di Serie A del Rugby Civitavecchia.