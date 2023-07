NewTuscia – NEPI – Presentato ieri alle 18, presso la sala consiliare del Comune di Nepi, il nuovo spettacolo di teatro integrato “…Il Pescatore di cuori”, promosso dalla Cooperativa Sociale Gea e realizzato dalla Compagnia teatrale “L’altro lato della luna” con il patrocinio del Comune di Nepi, in collaborazione con la Asl di Viterbo, l’Istituto Universitario “Progetto Uomo” e la Pro Loco di Nepi.

La rappresentazione, organizzata per sabato 15 e domenica 16 luglio alle ore 21:30, andrà in scena all’interno della splendida cornice del Forte dei Borgia di Nepi. Sul palcoscenico ci saranno ragazze e ragazzi con diverse abilità del Centro Socio Educativo “Piero Carletti” e dei programmi PAI, che frequentano, ormai costantemente da anni, il laboratorio di teatro integrato portato avanti dalla Cooperativa Sociale Gea.

Alla conferenza stampa hanno preso parte in rappresentanza del comune di Nepi il sindaco dottor Franco Vita; il vicesindaco Annalisa Arcangeli, l’assessore alla Pubblica Istruzione Giulia Perugini. Per la Asl di Viterbo era invece presente la direttrice del Distretto VT5 Maria Teresa Schiena, mentre l’Istituto Universitario Progetto Uomo è stato rappresentato dal professor Massimiliano Nisati, Professore Stabile di Diritto pubblico e Diritto civile e Coordinatore dell’Area Didattica. Per la Cooperativa Sociale Gea sono intervenuti Armando Alfonsi, direttore artistico del Festival “L’altro lato della luna” e regista dello spettacolo, la dott.ssa Daniela Brancone, responsabile del laboratorio di teatro integrato e la presidente della Coop. Sociale Gea, dott.ssa Alessandra Senzacqua. Ha moderato la conferenza Marta Nori, con la presenza dell’interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana) Ester Veruschi.

Ha introdotto la conferenza il sindaco Franco Vita, che ha ricordato il successo delle edizioni precedenti – spendendo parole di sincero apprezzamento per il grande impegno di tutta la Compagnia teatrale – e ha confermato la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla Cooperativa Gea per il serio lavoro che porta avanti nel campo del sociale. Alle parole del sindaco, si sono associate quelle della vicesindaco Annalisa Arcangeli che ha mandato il suo augurio di riuscita a tutti coloro che sono coinvolti nell’evento.

L’assessore Perugini ha evidenziato l’importanza del teatro integrato “per l’inclusione che produce non solo a beneficio dei ragazzi con abilità diverse, ma anche delle loro famiglie”.

“Questo spettacolo” – ha affermato la dottoressa Schiena – ” E’ la risposta a tutti i sacrifici fatti negli anni. Il lavoro di rete tra sanità e sociale genera evidentemente opportunità di crescita e autonomia per le persone diversamente abili. Tanto del merito va al sindaco Vita, anche presidente del Consorzio Tineri, e al mondo del Terzo Settore -in primis alla Cooperativa Gea- che hanno creato e fortemente creduto in questi progetti”.

La responsabile del progetto di teatro integrato,la psicologa Daniela Brancone, ha proseguito rimarcando il ruolo del teatro come spazio privilegiato per lo sviluppo dell’individualità, tanto nel proprio contesto personale quanto all’interno della comunità. “Il teatro” –racconta la dottoressa Brancone- “E’ un’attività che ci permette di intervenire su tutte le dimensioni della persona, da quella fisica a quella psicologica, da quella emotiva a quella espressiva. Tutto il nostro lavoro è quindi rivolto all’adattamento e all’inclusione sociale”

Armando Alfonsi, direttore artistico della Compagnia, ha quindi anticipato la tematica dello spettacolo che verterà sul tema articolato e complesso dell’amore romantico. “Partendo da Adamo ed Eva” – ha spiegato Alfonsi – “verranno ripercorse, talvolta anche in chiave ironica, le vicende amorose di alcuni personaggi iconici della storia. Una messa in scena che prende quindi le sembianze di un viaggio verso il lato magico e romantico del rapporto con l’altro, accompagnati in questa esplorazione proprio dal pescatore di cuori“.

Nisati, dal canto suo, ha dichiarato: “Il teatro integrato è portatore di valori fondamentali che stanno alla base di un sistema di welfare davvero efficace ed efficiente. Il teatro integrato” – ha concluso il professore – “è uno spazio di libertà”.

La presidente della Cooperativa Sociale Gea, la dottoressa Alessandra Senzacqua, ha concluso ringraziando l’amministrazione comunale di Nepi e tutti i partner di questo progetto, complimentandosi per l’immenso lavoro portato avanti da attrici, attori, direttore artistico, operatori e responsabile del progetto. “Una macchina organizzativa quella de “L’altro lato della luna” che dal 2015 ad oggi è cresciuta molto – ha sottolineato la presidente di Gea – andando di pari passo con gli obiettivi prefissati e con la voglia di migliorarci sempre di più. Sono felice di annunciare in questa sede che quest’anno il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato a finanziare i soggiorni estivi, un’iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere per regalare ai ragazzi delle esperienze di relax e di socializzazione. Inoltre, venerdì 21 lo spettacolo verrà replicato anche al teatro comunale “Ettore Petrolini” di Ronciglione, grazie al contributo del Comune che ha voluto fortemente la nostra compagnia teatrale sul palcoscenico. Vi aspettiamo sabato e domenica al Forte dei Borgia, saranno due serate piene di emozioni e sorprese”.