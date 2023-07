NewTuscia – ROMA – Con decreto del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni, l’avvocato Giuseppe Giorgio Ciardi è stato nominato commissario straordinario dell’Ente regionale per il Diritto alla Studio e la promozione della Conoscenza (Disco).

L’incarico ha decorrenza immediata fino all’insediamento degli organismi istituzionali e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi. A tal proposito, nei prossimi giorni verrà pubblicata la ricerca di professionalità per l’individuazione e la selezione del nuovo presidente di DiSCo Lazio. Questo per assicurare stabilità ed efficacia all’azione dell’ente finalizzato ad erogare servizi agli studenti.

Giuseppe Giorgio Ciardi, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “La Sapienza”, ha indirizzato la propria attività professionale prevalentemente nel campo del diritto civile, del lavoro, del diritto amministrativo e commerciale.

Ciardi ha, tra l’altro, ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, quello di vicepresidente dell’Agenzia Sviluppo della provincia di Roma e di consulente della Camera di Commercio di Roma.

È stato, inoltre, componente dell’Osservatorio per le Energie rinnovabili presso il ministero dell’Ambiente e consulente presso il ministero dei Lavori Pubblici per l’emergenza alloggiativa nel Lazio.