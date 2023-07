NewTuscia – RONCIGLIONE – Sono giunti al termine nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della nuova area camper comunale in via San Giovanni, iniziati a gennaio 2021, a seguito di un iter intrapreso dall’amministrazione Mengoni nel luglio 2019, con l’aggiudicazione del finanziamento di 163.399 euro previsto dal bando indetto dal Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino.

“Con grande soddisfazione port iamoa termine questa importante opera pubblica che ci consente di ampliare il target turistico di Ronciglione, aprendoci a nuove opportunità di crescita – ha dichiarato il sindaco, Mario Mengoni. Un obiettivo che la nostra amministrazione si era prefissato e che oggi realizziamo grazie alla costanza e alla determinazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Sesto Aramini Vettori, il quale ha seguito in prima linea l’iter dei lavori supportato da tutta la squadra amministrativa. Di certo una bella notizia per i camperisti che da tempo aspettavano di fare tappa nella nostra città, uno dei Borghi più belli d’Italia e Borgo dei Borghi 2023″.

L’area attrezzata per camper si trova in via San Giovanni, di fronte al campo sportivo comunale “Valerio Ginnasi”, e conta 28 piazzole di sosta con colonnine elettriche e idriche; una zona a servizi comuni (blocco bagni e docce); un’info point e un’ampia zona con percorso pedonale e per footing. La struttura verrà data in gestione attraverso un bando pubblico, al termine del quale verrà inaugurata l’area.