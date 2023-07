Numerose attività per anziani e all’integrazione degli immigrati

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Da anni il Centro Sociale e Culturale Anziani “A.Volta” è in prima fila per aiutare le persone più deboli e fragili, come gli anziani, gli immigrati e la loro integrazione. Viste le tante attività svolte dal Centro, il Comune di Terni ha accettato da tempo, la richiesta di trasferire la propria sede nei locali dell’ex-Foresteria sita in Corso Tacito, locali rimasti liberi dopo il trasferimento dell’Assessorato alla Cultura.

Il centro sociale, collabora anche con diverse associazioni, come l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Federazione Maestri del Lavoro e il Tribunale dei Diritti del Malato, oltre all’APS.

Oltre alle numerose attività, il centro organizza annualmente anche il premio “G.Flori”, evento in onore del Presidente Gino Flori, primo presidente del Centro. Nei 25 anni di storia del Premio Flori sono stati premiati centinaia di personaggi di rilievo nazionale e internazionale, i quali, con la loro opera in campo sociale, scientifico e istituzionale, hanno contribuito al miglioramento della qualità di vita degli anziani e delle fasce più deboli della popolazione.

(Riccardo Frezza 13.07.2023)