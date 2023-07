NewTuscia – VITERBO – Continua il cammino a punteggio pieno della Stella Carni Viterbo baseball under 15, che torna da Roma con la vittoria per 13 a 3.

La squadra viterbese ha giocato un ottima partita nonostante le assenze di Ceccariglia, Eighuci Di Martino e Tontini, impegnati a Ronchi dei Legionari con il Cadet Camp Mlb.

Il manager schiera una formazione, quasi inedita, con ragazzi che non giocavano nei loro ruoli abituali, ma nonostante ciò portava a casa un’altra brillante vittoria.

Nel primo inning la Roma Brewers segnava 2 punti , con una valida di Massi e anche grazie a delle disattenzioni difensive. Nel secondo inning il Viterbo accorciava le distanze segnando un punto.

Nel secondo e terzo inning il lanciatore Casseri non concedeva punti ai ragazzi romani, mentre le mazze viterbesi, con una lunga serie di valide battute da Ruberto, Fortunati, Bertollini, Colettini e Mazza, segnava 5 punti.

Vista l’assenza di tre lanciatori, Casseri veniva rilevato dall’esordiente sul monte Ruberto, che non concedeva punti, mentre al successivo attacco i ragazzi di Viterbo segnavano altri 3 punti.

Al quinto inning saliva sul monte Fortunati ed anche lui non concedeva punti agli avversari mentre nel successivo attacco venivano segnati altri 4 punti che mettevano fine alla partita.

Ora rimangono da recuperare tre partite non disputate per pioggia e la Stella Carni sta aspettando notizie dalla Federazione sulle date degli eventuali recuperi, che verranno disputati soltanto se necessari per la classifica finale. La società è pronta per disputare anche i recuperi, nonostante ormai sono primi in classifica anche se dovessero perdere tutte le partite rimaste,ma, vistoil livello di gioco fin qui espresso, appare improbabile anche una sola sconfitta

Il commento del manager “ Siamo andati a Roma privi di tre titolari, impegnati nel Cadet Camp MLB. Di questi Tontini e Eighuci Di Martino sono già a disposizione della società, mentre Ceccariglia, impegnato con la nazionale U15, lo rivedremo indossare la casacca del Viterbo dopo gli Europei under 15, che termineranno il 22 luglio. L’assenza di tre ragazzi ci ha dato la possibilità di provare giocatori in altri ruoli, anche in vista delle semifinali di settembre per il campionato italiano. I tre lanciatori schierati, Casseri, Ruberto e Fortunati hanno fatto un ottimo lavoro. In attacco tutti si sono comportati benissimo, Fortunati e Collettini 2 valide, mentre una a testa Bertollini, Casseri, Ruberto e Mazza. Abbiamo fatto esordire come ricevitore (un ruolo importantissimo nel baseball, un under 14,Pietrini Samuele, che ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare un ottimo ricevitore. Ora ci concentreremo sul Torneo di Viterbo U15, che si svolgerà dal 21 al 23 luglio, poi meritato riposo fino a ferragosto per poi riprendere la preparazione in vista dell’importante appuntamento con le semifinali per lo scudetto

