NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Inizia a prendere forma la nuova stagione della JVC Civita Castellana. Dopo aver rinunciato con grande rammarico a disputare il campionato di Serie A3 a causa del prolungamento dei lavori al PalaSmargiassi, la società si è messa subito all’opera per allestire un nuovo roster che possa competere sin da subito per provare a vincere nuovamente il campionato di Serie B.

Tra le meritate e gradite conferme di Giuseppe Nicolini come 2° allenatore e Diego Carloni come Direttore Sportivo, alla guida della squadra si rivede Fabrizio Grezio, alla sua seconda chiamata a Civita Castellana dopo le positive stagioni 2018/19 e 2019/20, quest’ultima bruscamente interrotta e cancellata quando la squadra era prima in classifica.

Una doppia sfida quindi per l’allenatore salentino che deve confermare il proprio lavoro ben svolto fin qui con i rossoblù, e quello della società che vuole riaffermarsi per riuscire a portare la Serie A a Civita Castellana.

“Ho dei ricordi bellissimi legati a Civita Castellana, sono contento che Diego Carloni con la società mi abbiano dato la possibilità di tornare” – queste le prime parole di coach Grezio da neo allenatore dell’Ecosantagata Civita Castellana – “Dopo quattro anni sono contento di ritrovare la maggior parte dello staff e della dirigenza, ci sono le basi per lavorare bene con questa società che è una garanzia, lo dimostra il campionato vinto dell’anno scorso, segno che sono pronti per palcoscenici più importanti della Serie B. Inoltre sono contento della squadra composta. Dai ragazzi confermati che vogliono ripetere quanto di buono fatto l’anno scorso e dei nuovi desiderosi di far bene e pronti a dimostrarsi all’altezza di questo progetto.”