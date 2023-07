NewTuscia – ROMA – Trastevere comunica la conferma del centrocampista Gabriele Briatico nella rosa della prima squadra per la stagione 2023/24.

Classe 2003, Briatico è approdato in maglia amaranto lo scorso anno proveniente dalla Nuova Tor Tre Teste e, nella sua prima stagione in Serie D, ha collezionato 21 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di categoria. “La decisione di rimanere e di confermarmi era stata già presa insieme alla società dopo l’infortunio di fine marzo. In questa nuova stagione mi auguro di avere quella continuità che il problema al ginocchio non mi ha permesso di avere. Da parte mia posso garantire il massimo impegno, voglio dimostrare al mister che posso giocare quante più partite possibili.

A Trastevere mi sono trovato benissimo fin dall’inizio, mi hanno accolto come fosse una vera e propria famiglia e sono felice di ritrovare tanti compagni con cui abbiamo iniziato un percorso insieme lo scorso anno”.