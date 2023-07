NewTuscia – VITERBO – Nella giornata dell’11 luglio, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio delle esecuzioni penali, della Procura della Repubblica di Viterbo, veniva tratto in arresto un noto pregiudicato romano residente in città.

Il 34enne, noto alle forze dell’ordine, si era reso responsabile di rapina aggravata e lesioni personali in concorso, commessi il 2 dicembre 2009 e condannato alla pena totale di 3 anni e 15 giorni. Dovrà ora scontare il residuo di pena nel carcere di Mammagialla.