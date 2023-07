L’attore Francesco Montanari domenica 16 a Palazzo Cesi

NEWTUSCIA/UMBRIA – ACQUASPARTA – (Riccardo Frezza) – Sarà un estate piena di eventi, quella che siappresta a vivere la cittadina di Acquasparta, infatti da inizio luglio, sino a fine agosto, si svolgeranno tantissimi eventi di vario genere. Dopo la tre giorni (7-9 luglio) di Art Seasons al Parco dell’Amerino, dal 13 al 15 l’associazione Luciniano Artemusica presenta Birre & Borghi, concerti e food con birre selezionate.

Il programma proseguirà domenica 16 luglio a partire dalle ore 21 presso Palazzo Ces, dove l’attore Francesco Montanari sarà in scena con “Perché leggere i classici” di Italo Calvino, con Riccardo Sinibaldi per la regia di Davide Sacco. Dal 17 al 23 è poi la volta dell’Accademia dei Selvatici, scuola di musica e danza rinascimentale a Palazzo Cesi.

Ancora Birre & Borghi dal 20 al 22, mentre il 29 è in programma il tour enogastronomico del borgo a cura della Proloco. Cui si affianca la lettura multilingue per ragazzi / città che legge. Con Agosto spazio alla musica d’autore e al Festival Cesi: la sala del trono ospiterà, il giorno 7, il “Klaviol trio”, con musiche di Nino Rota e Piazzolla. Il 10 agosto pic nic di San Lorenzo organizzato dalla Proloco, prima della “Notte dei desideri” dei Borghi più belli d’Italia.

Giovedì 17 tutti in piscina mentre il 25 e 26 ci sarà spazio per Umbria Blues, concerti a palazzo. A chiudere il menu, dal 24 al 27 agosto, Lied tedesco – corso internazionale di Bel Canto e Lied a cura dell’associazione Bel Canto, a Palazzo Cesi. Tutti i giovedì di luglio e agosto, infine, piscina comunale aperta anche di notte con intrattenimenti! E il menu è tuttora in fase di aggiornamento… Insomma, l’estate 2023 ad Acquasparta è davvero per tutti gusti

(Riccardo Frezza 13.07.2023)