NewTuscia – VITERBO – La direzione provinciale Inps di Viterbo intende procedere con il reclutamento di medici iscritti all’Ordine dei medici al fine di assicurare il servizio di visite medico di controllo (di seguito denominato Vmc).

I medici svolgeranno il servizio in aggiunta ai medici già operanti e inseriti nella lista speciale ad esaurimento di cui all’art. 1 del D. M. 15 luglio 1986 per un periodo massimo di SEI mesi rinnovabili solo una volta e dovranno garantire la copertura delle due fasce orarie giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori pubblici, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati.

Il servizio consiste essenzialmente nello svolgimento a domicilio delle Vmc disposte dall’Inps, d’ufficio e/o su richiesta del datore di lavoro, nei confronti dei lavoratori pubblici e privati residenti e/o domiciliati per l’evento di malattia nell’ambito territoriale della provincia di Viterbo.

Ai sensi dell’art. 1 del D. M. 18/04/1986 l’incarico non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con l’Istituto bensì una collaborazione fiduciaria di natura esclusivamente libero professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico.

La domanda, redatta su apposito modello e secondo le modalità indicate nel bando, potrà essere presentata entro e non oltre il 21/07/2023.

Il bando di reclutamento e il modello di disponibilità potrà essere reperita all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Viterbo.

Il Direttore

Vittoria Romeo

Alla Direzione Provinciale INPS di VITERBO

Inviare in allegato a Pec direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI DISPONIBILITA’ DI MEDICI DI CONTROLLO – Dichiarazione di disponibilità

Il/La sottoscritto/a Dott. _____________________________________________________

Nato/a a _______________________________________, il________________________ Codice fiscale _____________________________

Residente a ____________________________________ prov. _____________________

Via_____________________________________________________________________

Cell ________________________________________ Pec __________________________________________ mail __________________________________________ partita IVA _________________________

DICHIARA

la propria disponibilità al conferimento dell’incarico per lo svolgimento, in via provvisoria e temporanea, dell’attività di medico di controllo (Visite Mediche di Controllo) come da avviso pubblico emesso da codesta Direzione Provinciale.

Consapevole delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 76 e s.m.i) con la presente dichiara:

 di avere cittadinanza italiana/europea (Stato) ______________________________

Via Matteotti,29 – 01100 Viterbo direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.it

Contact Center ai numeri 803-164 da rete fissa – Direzione.viterbo@inps.it 06164164 da mobile www.inps.it cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

 di essere in possesso del diploma di laurea in MEDICINA E CHIRURGIA conseguito presso l’Università degli Studi di ____________________________

In data ________________________ e con il punteggio di _________________

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo conseguita in data _____________________________________

 di essere iscritto/a all’Ordine dei Medici di ______________________________ dal _______________________________ con il n. ______________________

 di aver conseguito il/i seguenti diplomi di specializzazione

______________________________________in data ____________________

______________________________________in data____________________

______________________________________in data ____________________

 di NON svolgere alcuna attività medica nel territorio di questa provincia, ovvero di svolgere la/le seguenti attività __________________________________________

 di essere presente in posizione di IDONEITA’ in graduatorie non scadute a seguito di selezione svolta da Pubblica Amministrazione per affidamento di incarichi in materia di Medicina Legale (indicare quali ________________________________;)

 di prestare attività in qualità di medico per conto di Pubbliche Amministrazioni (indicare qual P.A, sedi, incarichi, tempo parziale/pieno e periodi);

__________________________________________________________________

 di svolgere /aver svolto attività d medico di controllo per conto INPS/ASL (Indicare la sede e i periodi)

ASL _____________________ dal ________________ al ____________________;

INPS_____________________dal________________ al ____________________;

 di NON avere rapporti di dipendenza o convenzionati con le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero di avere i seguenti rapporti in corso:

________________________________________________

 di NON avere rapporti di lavoro con aziende private o pubbliche, ovvero di avere i seguenti rapporto in corso: ____________________________________________

Via Matteotti,29 Contact Center ai numeri 803– 01100 Viterbo-164 da rete fissa – direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.itDirezione.viterbo@inps.it

06164164 da mobile www.inps.it

cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001

 di NON aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali; ____________________________________

 di NON avere procedimenti penali in corso ovvero di aver il/i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________________

 di NON essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione, né di essere stato dichiarato/a decaduto/a dall’altro impiego pubblico;

 di NON svolgere perizie o consulenze medico-legali, per conto o nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’INPS o

di altri Enti Previdenziali;

 di NON trovarsi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, di regolamento o di contratto di lavoro;

 di garantire la propria disponibilità a eseguire le visite di controllo assegnate in entrambe le fasce di reperibilità giornaliere.

Dichiara, altresì, di aver letto attentamente e, di conseguenza, accettare tutte le informazioni e precisazioni contenute nell’Avviso pubblico.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente Avviso sia inviata al seguente indirizzo Pec: ______________________________________________________

Comunica altresì il proprio recapito telefonico: cellulare _________________________ ed il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria: ______________________________

Autorizza, infine, l’INPS al trattamento, alla comunicazione ad alla diffusione dei propri dati personali ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto.

Allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso id validità.

Viterbo ________________________ In fede

Via Matteotti,29 Contact Center ai numeri 803– 01100 Viterbo-164 da rete fissa – direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.itDirezione.viterbo@inps.it

06164164 da mobile www.inps.it

cod. fisc.: 80078750587 p.iva: 02121151001