Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Via libera del Parlamento Europeo alla proposta di legge sulla natura, seppur con alcuni emendamenti rispetto al testo della Commissione. Il via libera è passato con 336 voti favorevoli, 300 voti contrari e 13 astenuti.

Il via libera dell’Assemblea, accolto da un lungo applauso dei gruppi favorevoli, è stato seguito dal voto, altrettanto favorevole, che rinvia la proposta di regolamento in commissione Ambiente: si tratta di un passaggio formale che definisce la posizione negoziale dell’Eurocamera in vista dei triloghi sul testo con Consiglio e Commissione.

La legge potrebbe fare diventare un obbligo la protezione della natura e il ripristino degli habitat europei, puntando a fermare la perdita di biodiversità. Tra gli obiettivi c’è anche quello di combattere il cambiamento climatico.

Dopo la fine dei negoziati interistituzionali il testo tornerà all’Eurocamera.

Greta Thunberg

“La nostra battaglia continua, senza natura non c’è futuro”: così Greta Thunberg ai cronisti all’uscita dell’Aula dell’Eurocamera dopo il voto favorevole alla legge sulla natura. Greta a lungo non ha parlato con la stampa, lasciando che a commentare il voto di Strasburgo fossero gli altri attivisti di Friday for Future. “E’ scandaloso che si debba lottare per le briciole, questi problemi non dovrebbero neanche esistere”, ha aggiunto.

“Oggi a Strasburgo festeggiamo una grande vittoria del fronte Progressista – ha scritto su Twitter la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno -, democratico ed ecologista al Parlamento europeo. Gli sforzi delle destre non sono riusciti ad affossare uno dei capisaldi del Green Deal”.

“E’ stato un testa a testa ma cosi è la democrazia – ha commentato il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans -, il Parlamento ha un posizione negoziale, ora torniamo a negoziare e andiamo avanti a convincere anche chi non è ancora convito”.

La tutela dell’ambiente era entrata l’ 8 febbraio 2022 nella Costituzione Italiana. Con 468 voti a favore e uno solo contrario la Camera aveva approvato in via definitiva la riforma che modifica e integra gli articoli 9 e 41 della Carta fondamentale. Essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento e’ entrato subito in vigore e non e’ stato necessario un eventuale referendum confermativo, possibile quando il testo ottiene soltanto la maggioranza assoluta.

In particolare la legge costituzionale dell’8 febbraio 2022 ha modificato innanzi tutto l’articolo 9, introducendo un terzo comma in base al quale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata nel secondo, viene attribuita alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene poi inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

È’ stato modificato l’articolo 41 della Costituzione che regola l’esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma, stabilendo che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

Viene modificato il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Prevista infine una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge statale che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

E’ necessario partire da subito nel rendere effettivo il principio giuridico, comportamentale e socio economico della tutela ambientale, della salute e beni culturali, come cardine valoriale di ogni azione pubblica e privata, con la conseguenza che ogni attività economica non potrà svolgersi in contrasto o in danno alla salute e all’ambiente.

L’astrattezza di un principio e di un diritto-dovere fondamentale si trasforma in azioni concrete: i giovani che sono scesi in piazza siano “sentinelle” e “cani da guardia”, come anche noi al servizio di una corretta e libera comunicazione!