Votata la composizione delle Commissioni dopo le surroghe e gli spostamenti

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Questa mattina, il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la nuova composizione delle Commissioni consiliari dopo le surroghe formalizzate a seguito delle elezioni al Comune di Terni e alcuni spostamenti decisi dal gruppo di minoranza.

La Prima Commissione (affari istituzionali, bilancio, personale) risulta quindi così composta: Roberto Morelli, Silvia Pelliccia e Annalisa Spezzi (Presidente) per la maggioranza, Nicoletta Valli e Daniele Longaroni (vice) per la minoranza.

La Seconda Commissione (lavori pubblici, ambiente, edilizia e programmazione scolastica, viabilità, trasporti) è invece composta da Giovanni Taglialatela, Umberto Garbini (Presidente) e Gianni Daniele per la maggioranza, Luciano Conti (vice) e Daniele Longaroni per la minoranza.

Per la Commissione Controllo e Garanzia sono stati votati anche il nuovo Presidente e il vice. Sono rispettivamente Luciano Conti, gruppo di minoranza, e Roberto Morelli, gruppo di maggioranza. I membri risultano essere, oltre a Presidente e vice, Nicoletta Valli per la minoranza, Annalisa Spezzi e Umberto Garbini per la maggioranza.

(Riccardo Frezza 12.07.2023)