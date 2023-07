Alle ore 10:30 a Palazzo Bazzani, presente il sindaco Liberati e gli esponenti dell’associazione Castrum Medii Podii

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Sarà presentata domani, alle ore 10:30, in una conferenza stampa presso Palazzo Bazzani, la XVI^ edizione delle Giornate Medioevali, che si svolgerà a Poggio di Otricoli il prossimo fine settimana, dal 14 al 16 luglio 2023.

La manifestazione medioevale, in scena in uno dei luoghi più caratteristici e incantevoli della bassa umbria, come l’antico Borgo di Poggio di Otricoli, ha raggiunto un livello e un interesse inaspettato al momento dell sua nascita, ma grazie all’impegno, alla tenacia e alla coesione di un inter comunità, ha fatto ciò che la rendesse una delle manifestazioni più suggestive e visitate dell’Umbria e non solo.

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Otricoli Antonio Liberati, la presidente dell’associazione Castrum Podii Medii, che organizza l’evento, Patrizia Telloni e Stefano Verginelli del direttivo dell’associazione.

(Riccardo Frezza 12.07.2023)