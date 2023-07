Giovedì 13 luglio al Tuscia Film Fest il film su Edgardo Mortara e la consegna del premio I mestieri del cinema

NewTuscia – VITERBO – Il programma del Tuscia Film Fest propone giovedì 13 luglio l’atteso ritorno in piazza San Lorenzo di Marco Bellocchio che insieme a Francesca Calvelli presenterà Rapito.

In concorso al recente Festival di Cannes, il film narra la storia di Edgardo Mortara che tra gli anni cinquanta e sessanta del XIX secolo suscitò un caso internazionale.

Bologna, 1858. Un bambino ebreo di sei anni viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al “Papa Re” Pio IX. La motivazione ufficiale è che a sei mesi era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un’educazione cattolica. I genitori non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III.

Tra gli interpreti: Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni.

Marco Bellocchio sarà accompagnato da Francesca Calvelli – montatrice del film e recente vincitrice del David di Donatello per Esterno notte – che riceverà il premio I mestieri del cinema “Martino Morucci”.

La rassegna proseguirà venerdì 14 luglio con Walter Veltroni che presenterà al pubblico Quando, lungometraggio tratto dal suo omonimo romanzo interpretato da Neri Marcorè e Valeria Solarino mentre sabato 15 – ultima serata del programma cinematografico a Viterbo – Salvo Ficarra e Valentino Picone accompagneranno nell’arena di piazza San Lorenzo La stranezza di Roberto Andò, film vincitore di quattro David di Donatello che li ha visti protagonisti insieme a Toni Servillo.

Dopo le serate in piazza San Lorenzo a Viterbo il Tuscia Film Fest si sposterà in alcune delle location più suggestive della provincia di Viterbo fino al 9 settembre.

Tra queste Civita di Bagnoregio per la mostra Sorrentino’s Stories. Fotografie di Gianni Fiorito – che sarà ospitata dal Museo Geologico di Palazzo Alemanni da domenica 16 luglio 2023 – e il Sacro Bosco di Bomarzo che sabato 5 agosto ospiterà la proiezione speciale di Bones and all di Luca Guadagnino che sarà ospite della serata nell’arena allestita nella zona del Tempio.

Le prevendite delle serate di Piazza San Lorenzo a Viterbo e della proiezione speciale del Sacro Bosco di Bomarzo sono disponibili sul sito del Tuscia Film Fest e presso il Museo Colle del Duomo e del Museo dei Portici di Viterbo.

Il Tuscia Film Fest è organizzato dall’Associazione Cineclub del Genio di Viterbo in collaborazione con l’Italian Film Festival Berlin.

Tra i partner istituzionali e non della manifestazione: MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio, Comune di Viterbo, ANCE Viterbo, Confartigianato Imprese Viterbo, Comune di Bagnoregio, Casa Civita, Comune di Soriano nel Cimino, Sacro Bosco di Bomarzo, In arte Vicino, Teatro Romano di Ferento.