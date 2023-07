Terzo appuntamento di “Eccellenze in digitale” organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo con il supporto dell’Azienda speciale Centro Italia

NewTuscia – VITERBO – “Il sito web aziendale ai tempi di Chat GPT: tutte le novità per rendere più performante la presenza on line” è il titolo del webinar in programma giovedì 20 luglio a partire dalle ore 15. Si tratta del terzo appuntamento previsto nel programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti Viterbo con il supporto dell’Azienda speciale Centro Italia e la collaborazione dello Spazio Attivo Lazio Innova Viterbo e di Open Hub Viterbo.

Nel corso dell’incontro saranno affrontate le tematiche legate alle nuove modalità di creazione di un sito web efficace per la strategia di marketing aziendale ai tempi di Chat GPT, come produrre contenuti di qualità, sito web vs landing page, quali sono gli strumenti per creare un sito web.

Il webinar sarà introdotto da Giancarlo Cipriano, dirigente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo e direttore generale dell’Azienda speciale Centro Italia, e condotto da Luigi Pagliaro e Davide De Lucis, rispettivamente digital coordinator e digital promoter del PID di Rieti Viterbo.

L’incontro si colloca nell’ambito della nuova edizione di “Eccellenze in digitale” il progetto nazionale di Unioncamere supportato da Google, il cui obiettivo è formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull’uso di strumenti sempre più essenziali per posizionare al meglio nei canali digitali le aziende italiane nel contesto economico complesso che stiamo vivendo.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione cliccando su https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nDPILnoQQzSxL_nKFmGMoQ

Entro la mattinata del 19 luglio gli iscritti riceveranno via mail il link per poter accedere alla Call Conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet).

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo pid@rivt.camcom.it o promozione@aziendacentroitalia.it.