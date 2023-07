NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

L’Equipe e i Beneficiari del Progetto SAI del Comune di Viterbo invitano alla seconda edizione del Festival MOLTI VOLTI da giovedì 13 a domenica 16 luglio.

Nella bellissima cornice del Sacrario celebreremo la Giornata Mondiale del Rifugiato tra spettacoli di teatro, laboratori collettivi, esibizioni artistiche, concerti, mostre e letteratura.

PROGRAMMA COMPLETO:

GIOVEDÌ 13 LUGLIO

ORE 15.00 TRACCE D’INCLUSIONE – Convegno (Sala Regia-Palazzo dei Priori)

ORE 21.00 NEANCHE UNA STELLA – Installazione di Maria Grazia Tata con la partecipazione di artisti e del pubblico presente (Spazio Pensilina)

VENERDÌ 14 LUGLIO

ORE 17.30 I CENTRI DI MATERNITÀ NEL MONDO – Mostra fotografica a cura di Marco Palombi (Spazio Pensilina)

ORE 18.00 Presentazione del libro IDENTITÀ SOSPESE con l’autrice Gulala Salih (Spazio Pensilina)

ORE 19.30 APERICENA offerta dal Progetto SAI e LUNA DI KIEV in collaborazione con Cosmonauta (Spazio Pensilina)

SABATO 15 LUGLIO

ORE 9.00 Apertura Mercatino (Piazza dei Caduti)

ORE 9.30 MOKILI – Giochi senza confini per ragazzi dai 7 ai 12 anni. A seguire MERENDA offerta dal Progetto SAI del Comune di Viterbo in collaborazione con Ristorante La Chimera (Chiostro di Santa Maria Egiziaca – Via della Volta Buia 58)

ORE 11.00 LABORATORIO DI ACROBAZIA AEREA per bambini dai 5 anni a cura di Livia Maria Cordasco – Il Circo Verde (Piazza dei Caduti) *

ORE 12.00 LABORATORIO DI GIOCOLERIA COMICA per bambini dai 5 anni a cura di Daniela Cardellini- Il Circo Verde (Piazza dei Caduti)*

ORE 16.30 IL FILO DELL’INCLUSIONE MAPPA INTERATTIVA (Spazio pensilina)

ORE 17.00 AFRICAN SOUND Concerto di Pape Yerisamb, Kora Hero, Elhadji M’baye (Spazio Pensilina)

ORE 20.00 REVERSE Spettacolo di acrobazia aerea a cura di Livia Maria Cordasco -Il Circo Verde (Piazza dei Caduti)

ORE 21.00 DANI E LA GIOCOLERIA Spettacolo di giocoleria comica a cura di Daniela Cardellini – Il Circo Verde (Piazza dei Caduti)

ORE 22.00 NOSTOS- RITORNI spettacolo di teatro e danza della Compagnia STANZEBIT regia di Valeria Andreozzi (Piazza dell’Unità d’Italia)

DOMENICA 16 LUGLIO

ORE 9.00 Apertura mercatino (Piazza dei Caduti)

ORE 11.00 BARCHETTE DI ORIGAMI – Installazione collettiva e laboratorio a cura di Yarn Bombing (Piazza dei Caduti)

ORE 11.00 LABORATORIO COLLETTIVO DI SARTORIA in collaborazione con Scuola di Taglio e Cucito di Vincenza Pallotta (Piazza dei Caduti)

ORE 17.00 LABORATORIO ARTISTICO per bambini dai 5 ai 10 anni a cura della Scuola d’Arte

di Sabrina Salvatori, in collaborazione con Locanda Infanzia( Spazio Pensilina)

ORE 17.30 SAI COS’È LA GUERRA? Domande e risposte in poesia, musica e danza di e con Eliza Nahailyk e Laura Antonini (Ex Chiesa di Santa Maria della Salute- Via della Pescheria)

ORE 18.00 CARACCA Tamburi Itineranti (Partenza da Piazza della Rocca)

ORE 21.30 ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO (Produzione Officine della Cultura)Culture contro la Paura (Piazza dell’Unità d’Italia)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

NOEMI 3356967464

CHIARA 3493108010

STEFANIA 3290993390

LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI EVENTI È GRATUITA

*Si consiglia la Prenotazione

NELLA PIAZZA SARÀ POSSIBILE MANGIARE PRESSO I PUNTI RISTORO.

