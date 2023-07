NewTuscia – FIRENZE – Il Movimento 5 Stelle ha espresso il suo voto favorevole alla proposta di legge che mira ad aggiornare l’attenzione delle istituzioni nei confronti del crescente e mutevole fenomeno della ludopatia e che sempre più spesso riguarda anche i minori. Nell’esprimere la sua posizione in Aula, Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale, ha sottolineato i pericoli del sistema di ‘ticket redemption’, che spinge i giovani verso la pericolosa strada della dipendenza.

“La ludopatia rappresenta un problema sociale e sanitario crescente che richiede interventi tempestivi ed efficaci. Il sistema di ‘ticket redemption’, anche quando si basa su premialità insignificanti e alternative al denaro, rappresenta un pericoloso meccanismo che può spingere i più giovani sulla pericolosa strada della dipendenza. La legislazione attuale mostra chiare lacune nel regolamentare questo settore in continua evoluzione – afferma Galletti – e pertanto riteniamo che un aggiornamento per proteggere la salute e il futuro dei minori sia più che opportuno.”

“Con il voto favorevole odierno – conclude la consigliera – il Movimento 5 Stelle ha confermato ancora una volta la sua attenzione per il tema della prevenzione delle ludopatie, in continuità con il gran lavoro svolto nella passata legislatura da Andrea Quartini, medico esperto in dipendenze, oggi deputato e membro della Commissione Sanità e Affari Sociali.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale della Toscana.