NewTuscia – ROMA – “Con il Piano Annuale 2023 relativo agli interventi in materia di Servizi Culturali Regionali e di Valorizzazione Culturale la Regione Lazio conferma la sua vocazione culturale, una risorsa su cui fondare lo sviluppo e la crescita dei territori”.

Lo dichiara la vicepresidente della Commissione cultura, spettacolo, sport e turismo Edy Palazzi (Fdi) al termine della illustrazione nella V commissione consiliare del piano annuale sui servizi culturali da parte dall’assessore regionale alla Cultura Simona Renata Baldassarre. “Si tratta di una serie di disposizioni distinte per 4 grandi aree di intervento per implementare la fruizione del patrimonio culturale dei nostri territori.

Sono previste disposizioni per: 1) la riqualificazione strutturale e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e dei servizi culturali regionali, degli istituti culturali e dei luoghi di cultura, con particolare riferimento alle biblioteche , ai musei , agli archivi, alla realizzazione del museo della cultura eco gastronomica del Lazio, alla valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio; 2) il sostegno al funzionamento e alla gestione dei servizi culturali regionali e alle iniziative degli istituti culturali. In particolare iniziative di promozione culturale ed educativa degli istituti culturali e il sostegno al consorzio sistema bibliotecario castelli romani e turistici; 3) la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale; 4) piattaforme informatiche per il patrimonio e i servizi culturali.

Tutto il mio apprezzamento – conclude Palazzi- per un piano che mi auguro possa essere approvato il più rapidamente possibile.”