Progetto finanziato per 80mila euro

NEWTUSCIA/UMBRIA – MONTECCHIO – (Riccardo Frezza) – A breve nel territorio comunale di Montecchio, saranno installate le telecamere di videosorveglianza, grazie al finanziamento ministeriale di 80mila euro. infatti sta partendo il progetto di videosorveglianza che riguarderà tutto il territorio comunale.

Ad annunciarlo è il Sindaco Federico Gori che ricorda come il Comune stesso aveva fatto richiesta di un finanziamento per realizzare il progetto di sicurezza pubblica. “L’esigenza – spiega Gori – è quella di coprire i luoghi strategici del nostro comune con moderne telecamere, alzando ulteriormente il livello di sicurezza del territorio”. L’ottenimento dei fondi per finanziare il progetto è per il Sindaco “un importante risultato che aggiunge un tassello tecnologico al servizio svolto a favore della comunità”.

(Riccardo Frezza 11.07.2023)