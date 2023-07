Fausto Bianchi: “Incontro per ascoltare il territorio, grazie a Domenico Merlani per la sua presenza”

NewTuscia – VITERBO – Si è svolto oggi pomeriggio presso la sede di Unindustria Viterbo il Consiglio direttivo del Comitato Piccola Industria di Unindustria, realizzato con il supporto e con il coinvolgimento attivo della componente Piccola Industria sul territorio di Viterbo. La riunione ha rappresentato un importante momento di ascolto, confronto ed approfondimento di tematiche di interesse specifico per le piccole e medie imprese del Viterbese. Dopo la tappa di maggio a Rieti, prosegue quindi l’iniziativa di tenere Consigli direttivi itineranti nella regione, per essere più vicini alle esigenze degli imprenditori e far percepire meglio il ruolo, la funzione e le attività che svolge il Comitato Piccola Industria in termini di rappresentanza alle imprese.

Hanno partecipato Fausto Bianchi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria, e Simonetta Coccia, Presidente Piccola Industria per l’area di Viterbo. Ospite del Comitato Piccola Industria Domenico Merlani, Presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, per un confronto sull’importante ruolo che l’Ente camerale svolge per il sostegno e lo sviluppo del sistema delle Pmi, soprattutto in tema di export e internazionalizzazione. È stato presentato, inoltre. anche il calendario del corso Luiss Business School per piccoli e medi imprenditori. In conclusione, intervento di Sergio Saggini, Presidente di Unindustria Viterbo.

Secondo Fausto Bianchi, “questi incontri rappresentano un’occasione per conoscere da vicino le varie realtà aziendali che operano sul territorio e le loro progettualità, in modo particolare quelle delle Pmi che, anche nella nostra regione – seconda per Pil in Italia dopo la Lombardia – rappresentano una parte davvero importante del tessuto produttivo. Abbiamo incontrato le imprese piccole e media del Viterbese, ascoltando quelle che sono le loro esigenze e le loro criticità, dall’internazionalizzazione al potenziamento delle infrastrutture. A tal proposito, l’auspicio comune è che, dopo la gara d’appalto per il penultimo tratto della Orte – Civitavecchia, si proceda spediti verso il completamento definitivo. Ringrazio tutti gli imprenditori presenti e un grazie va anche al Presidente Domenico Merlani per aver accolto il nostro invito”.

“La presenza di Domenico Merlani – ha aggiunto Simonetta Coccia – è stata un segno di grande attenzione, l’obiettivo di oggi era evidenziare le potenzialità del nostro sistema imprenditoriale, soprattutto in alcune filiere strategiche come il turismo e l’agrifood. All’Ente che guida fanno capo competenze molto importanti per lo sviluppo e la promozione della Tuscia: sono certa che, lavorando in sinergia, potremo portare a compimento importanti progettualità per il nostro territorio, che per certi versi ha potenzialità ancora del tutto inespresse e capaci, se messe in rete, di creare occupazione e sviluppo”.