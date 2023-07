NewTuscia – VITERBO – Le domande entro il prossimo 19 luglio.

Online l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità certificata, residenti nel comune di Viterbo e frequentanti le scuole secondarie di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), riguardanti l’anno scolastico 2023-2024. Per presentare le domande c’è tempo fino al prossimo 19 luglio. L’erogazione dei contributi è mirata alla copertura delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli aventi diritto, anche con mezzi privati, svolto in ambito urbano ed extraurbano. Le domande, comprensive della documentazione e presentate sull’apposita modulistica, dovranno essere inoltrate esclusivamente con le modalità riportate nel provvedimento.

La versione integrale dell’avviso (con modello per la presentazione della domanda) è consultabile sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it oppure direttamente al link https://comune.viterbo.it/avviso-pubblico-concessione-di-contributi-per-servizio-di-trasporto-scolastico-degli-alunni-con-disabilita-residenti-nel-comune-di-viterbo-e-frequentanti-le-istituzioni-scolastiche-secondarie-di-ii-4/ .

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Pubblica istruzione ai numeri 0761 348485 – 0761 348 360 – 0761 348354 – oppure inviare una mail all’indirizzo pubblicaistruzione@comune.viterbo.it .