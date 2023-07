NewTuscia – TUSCANIA – Sarà Cristian Rizzi, scuola Roma Volley, a dirigere la difesa di Tuscania nella prossima stagione. Il ventinovenne libero, 187 cm di altezza, può vantare esperienze in A2 e A3 sempre nella Capitale e nell’ultima stagione in B a Genzano si è messo in evidenza come uno dei migliori liberi a livello regionale.

Cosa ti ha spinto ad accettare l’offerta di Tuscania?

“Conoscevo Tuscania da avversario negli anni passati in serie A, e dalla prima chiamata ho avuto subito la conferma e la dimostrazione della società seria e attrezzata che è, e dell’obiettivo che vuole raggiungere. Come atleta e persona ho apprezzato e sentito da subito di essere io la loro scelta e non potevo che ricambiare questo apprezzamento”.

Lo scorso anno con Genzano hai ottenuto il terzo posto risultando uno dei migliori liberi del Lazio. In precedenza sei stato tra i protagonisti della promozione in A2 di Roma Volley. Ora con Tuscania arriva l’occasione per ripetere l’impresa.

“Mi fa molto piacere, e ringrazio tantissimo Genzano Volley per tutto ciò che hanno fatto per me e per la squadra, ma avevo e avevamo un obiettivo che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere e di questo me ne rammarico, perché ho avuto la fortuna e il merito di fare una promozione in A2 con Roma Volley e so quanto sia bello e gratificante. E sono qui ora a Tuscania per ripete quell’impresa che voglio più di ogni altra cosa”.

Sai che Tuscania, per il tuo ruolo, porta davvero bene? Molti tuoi colleghi che sono passati di qui hanno poi esordito in Superlega; due di loro addirittura hanno vinto lo scudetto.

“Mi fa molto sorridere questa domanda. Non mi piace fare paragoni, sono felicissimo per loro e se lo sono super meritati perché è il sogno di ogni atleta raggiungere la Superlega. Spero che in questo ruolo Tuscania continui a portare sempre così bene e faccia tornare me e la squadra in serie A”.

Per concludere, qual è il tuo hobby preferito, quando naturalmente non sei ad allenarti?

“Le mie più grandi passioni sono il viaggiare e il mondo della cucina e le due cose vanno spesso di pari passo perché non mi faccio problemi di distanza per provare ristoranti o cibi nuovi. E poi dopo una bella vittoria cosa c’è di meglio di una bella cena?”.

Carriera

2022-2023 B BCC Colli Albani Volley School Genzano

2019-2020 A3 Roma Volley

2018-2019 A2 Roma Volley

2016-2018 B Roma Volley Serie B con promozione in A2.

2015-2016 B2 Cicala Palermo

2014-2015 B2 M. Roma Volley

Giancarlo Guerra

Ufficio Stampa Tuscania Volley