NewTuscia – TERNI – Anche i lavori stradali nell’Orvietano sono terminati nel pieno rispetto dei tempi previsti compresa la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. La Provincia ha infatti completato la riqualificazione delle pavimentazioni su alcuni dei tratti maggiormente deteriorati della Sp 44 del Piano, della Sp 12 Bagnorese, della Sp 46 di Tordimonte e della Sp 99 dell’ex Aeroporto per un investimento consistente di 460mila euro a valere su fondi ministeriali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza per chi viaggia sia su mezzi privati che commerciali.

Sulla Sp 44 l’intervento ha riguardato un tratto dal km 1+970 al km 2+300, un altro dal km 3+700 al km 4+400, fuori centro abitato, e un terzo dal km 6+700 al km 7+00 nel centro abitato di Le Prese. Su quest’ultima strada vi è un intenso traffico sia leggero che pesante legato alle attività commerciali, al pendolarismo e ai flussi turistici. E’ inoltre la principale via di collegamento per i numerosi centri abitati della zona, per l’area industriale di Bardano, per le cave di inerti di Castel Giorgio–Castel Viscardo e per l’A1. Altri lavori conclusi anche sulla Sp 12 Bagnorese, Sp 46 Tordimonte e Sp 99 ex Aeoroporto che sono di collegamento fra il circondario Orvietano e le sue frazioni.

Sulla Bagnorese, che unisce il territorio di Orvieto con Bagnoregio nel Lazio, gli interventi hanno riguardato tratti dal km 1+280 al km 1+500, dal km 1+560 al km 1+790 e dal km 2+100 al km 2+600. Sulla Tordimonte, di collegamento fra il territorio di Orvieto e quello di Castiglione in Teverina nel Lazio, i lavori sono stati fatti sul tratto dal km 6+530 (incrocio con la Sp 98) al km 6+714. Sull’ex Aeroporto infine riasfaltatura sul tratto dal km 7+200 in direzione Castel Viscardo fino al km 6+400, al termine del ponte Romealla. (