NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Ieri mattina, purtroppo, un uomo di 74 anni è morto sulla spiaggia di Montalto Marina in seguito ad un malore.

Sembrerebbe che si sia sentito male per poi accasciarsi a terra. Nonostante l’intervento del 118 per l’uomo, originario di Orvieto, non c’è stato nulla da fare.