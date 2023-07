Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – La stagione teatrale estiva con le suggestioni del Teatro romano di Ferento prende il via. Il sipario della 58^ stagione di Ferento, con l’organizzazione del Consorzio Teatro Tuscia, si alza venerdi 14 luglio prossimo con il Preludio del Rigoletto di Verdi. Sul podio, a dirigere l’orchestra giovanile Ars Nova, Giuseppe Maria Ceccarini e Luca Tomarchio. Per interessamento del Touring Club e grazie agli sponsor Ecologia Viterbo e Confesercenti, l’ingresso è fissato eccezionalmente per questa serata in 5,00 euro posto unico (6,00 euro con prevendita); gratis bambini fino a 6 anni.

Nella prima parte, oltre al Rigoletto, sono in programma la “Marcia trionfale” dell’Aida di Verdi, le Suite 1 e 2 della Carmen di Bizet, la “Marcia funebre per una marionetta” di Gounod (l’indimenticabile colonna sonora dei film in bianco e nero di Hitchcock) e l’aria “Nacqui all’affanno”, soprano Gioia Rossetti, dalla Cenerentola di Rossini.

Nella seconda parte, musiche da film: Star Wars Suite n° 1 di Williams, “The lord of the rings medley e “May it be” di Shore.

Il console del Touring Viterbo, Vincenzo Ceniti specifica che l’organico si compone di circa 45 elementi tra archi, legni, ottoni e percussioni con giovani diplomati del Liceo musicale di Viterbo e di vari Conservatori. Apprezzate le recenti esecuzioni in vari centri della provincia, tra cui quelle al Giardino Segreto di Vetralla, nella Chiesa di Santa Maria del Riposo a Tuscania, nella Collegiata di Santa Cristina, a Bolsena, nella Chiesa di San Francesco a Capranica, al Teatro Unione di Viterbo, dove nelle settimane scorse ha seguito “Lo Schiaccianoci” di Cajcoswskji, nel Palazzo dei Papi di Viterbo e nella adiacente piazza di San Lorenzo.