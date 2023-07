di Diletta Riccelli

NewTuscia – ARABIA SAUDITA – Si rincorrono vorticosamente da stamane, le notizie riguardo la presunta partenza di Sergej Milinkovic Savic per l’Arabia Saudita. Il centrocampista serbo, ora di proprietà della Lazio, sembra stuzzicato dalla lauta offerta propostagli da bin Salman. Un ingaggio da circa 20 milioni a stagione, cifra record che straccia miseramente il contratto con la squadra biancoceleste di soli 3,2 milioni a stagione.

L’insaziabile re saudita ha da tempo messo gli occhi sul mondo del calcio, trascinando nomi altisonanti nella calda penisola mediorientale a suon di stipendi da favola e benefit vari. E’ del mese scorso la notizia secondo la quale Lionel Messi sia stato finanziato dall’ente del turismo saudita per trascorrere le vacanze nel paese.

Gli enormi sforzi economici di bin Salman sono sicuramente proiettati alla corsa per i Mondiali 2030 e l’aggiudicazione di essi. Nel frattempo si allunga a dismisura la lista dei giocatori che hanno accettato le allettanti proposte saudite: da Benzema a Koulibaly passando per Brozović sino a Firmino. Un numero sempre più importante di eccellenze calcistiche mondiali che ha optato per il trasferimento in terra saudita e che nell’arco di qualche anno, potrebbe cambiare radicalmente l’assetto del mondo del calcio spostando il focus dall’Europa al Medioriente.

Sono per ora quattro le squadre finanziate direttamente dal governo saudita e su cui ovviamente si sta spingendo in maniera più significativa: : l’Al-Ittihad, vincitrice l’ultimo campionato, l’Al Nassr, l’Al-Ahli e l’Al-Hilal. Il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita (PIF) detiene circa il 75% delle quote di queste quattro società e l’intenzione, non troppo velata, è quella di investire cifra da capogiro per un sport che è senza dubbio il più amato dal popolo.

Ciò che rimane ancora nebuloso, è capire come mixare i bisogni di quello che il settimanale inglese Economist ha definito il quinto paese più autoritario al mondo con quello dell’ambito calcistico, spesso fuori le righe. La FIFA nel frattempo ha espresso la sua chiara apertura a collaborare con l’Arabia. Posizione di contrasto invece quella di Aleksander Ceferin, presidente UEFA che ha recentemente dichiarato: «Gli arabi spendono tantissimo per acquistare calciatori che per gran parte hanno quasi terminato la loro carriera. È un sistema che non favorisce lo sviluppo del calcio, stanno facendo lo stesso errore della Cina di qualche anno fa».

Quello che è senza dubbio chiaro, è l’intento del paese mediorientale di divenire in pochi anni un polo attrattivo a 360°: turisticamente, culturalmente e sportivamente parlando.