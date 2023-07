Previsti per le imprese servizi di informazione, formazione e assistenza all’estero per promuovere e rafforzare l’export italiano, export check-up, orientamento ai mercati esteri per identificare il mercato a più alta potenzialità per il prodotto dell’azienda, percorsi formativi, sviluppo di Piani Export, percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero

NewTuscia – VITERBO – Anche quest’anno la Camera di Commercio di Rieti Viterbo aderisce al progetto Sostegno Export Italia, iniziativa a favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane promossa da Unioncamere, ed apre le iscrizioni al programma gratuito alle imprese dell’Alto Lazio.

L’iniziativa mira ad aumentare il numero di imprese esportatrici italiane, con particolare riferimento alle aziende che esportano occasionalmente o che ancora non esportano, pur avendone le potenzialità.

Per partecipare alla terza edizione del progetto SEI è sufficiente accedere al sito www.sostegnoexport.it, cliccare sul box “Sei un’impresa interessata all’estero,” inserire la password “progettosei”, selezionare il bottone INVIA e compilare un breve questionario sulla propria attività. A compilazione avvenuta, l’impresa verrà ricontattata per una valutazione degli orientamenti e delle potenzialità (pre-assessment) e definire le modalità di partecipazione al progetto.

Per le aziende aderenti, il programma SEI offre: servizi di informazione, formazione e assistenza all’estero per promuovere e rafforzare l’export italiano, export check-up per identificare i bisogni e le necessità delle aziende, orientamento ai mercati esteri per identificare il mercato a più alta potenzialità per il prodotto dell’azienda, percorsi formativi, sviluppo di Piani Export per definire la strategia di ingresso nel mercato target, percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero.

Per ulteriori informazioni contattare Annamaria Olivieri, Responsabile del Servizio Internazionalizzazione e Progetti Europei, Marketing e Turismo tel. 0761.234403, email internazionalizzazione@rivt.camcom.it