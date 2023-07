Si parte con gli incontri culturali alla Fonte Rugarella. Ad agosto Alberto Farina, Max Giusti, Nada, Enrico Capuano, Nomadi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Un’estate tutta da vivere ad Acquapendente all’insegna di cultura, musica, teatro, tradizioni e divertimento. “R-Estate ad Acquapendente” è il programma di eventi, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le realtà locali, che porta in città eventi all’insegna della qualità e con la partecipazione di personaggi di assoluto rilievo, senza dimenticare il legame con il territorio.

Si inizia con le serate di Cultura alla Fonte della Rugarella. Dieci appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21.30, in una suggestiva cornice del centro storico. Primo appuntamento martedì 11 luglio con Catena Fiorello Galeano, scrittrice e autrice televisiva, sorella dello showman Rosario e dell’attore Giuseppe, che presenta il suo ultimo romanzo “Ciatuzzu“.

Giovedì 13 luglio è la volta di Stefano Grego e del suo libro “A noi vecchi non faranno niente. Dal diario di Giuseppina Piperno Grego“, mentre mercoledì 19 Massimo Fiorio presenta “Decarbonizzare la democrazia. Energia, terra e politica dalla rivoluzione industriale alla guerra russo-ucraina“. Gli incontri proseguiranno fino all’11 agosto, tra gli ospiti anche l’ex presidente del senato Pietro Grasso (24 luglio).

Particolarmente ricco di iniziative si preannuncia anche il mese di agosto, con gli spettacoli comici di Alberto Farina il 12 e Max Giusti il 16, entrambi in Piazza Girolamo Fabrizio, e i concerti di Nada il 19 all’Anfiteatro Cordeschi (nell’ambito della rassegna “A cielo aperto” del Teatro Boni), Enrico Capuano & Tammurriata Rock il 26 in Piazza Girolamo Fabrizio e i Nomadi il 30 al parcheggio Campo Boario.

Tra gli altri appuntamenti, “Ciao Darwin!” il 6 agosto all’Anfiteatro Cordeschi, Gli Altri in concerto il 10 e Canvas Live Music il 20 in Piazza Fabrizio (a cura dell’Avis, con tombola domenica 27), il Sanremo Aquesiano della Pro Loco il 17 e 18, sempre in piazza. Per finire, spazio alle tradizioni con il Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana dal 24 al 27 agosto nel centro storico e la festa patronale di Sant’Ermete dal 28 al 30.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito tranne il concerto di Nada del 19 agosto (biglietteria: 334.1615504 e Vivaticket).





